Under lång tid har Enköping haft en stark position som logistikkommun. Parallellt med detta har den pågående utvecklingen av totalförsvaret ytterligare stärkt kommunens strategiska betydelse.

I augusti 2025 gav regeringen Försvarsmakten i uppdrag att möjliggöra utvecklingen av ett NATO-lett högkvarter för logistikledning i Enköping, med funktion som stab för logistikledning. Verksamheten planeras vara operativ senast 2027 och nå full kapacitet 2029.

I nuläget planeras att anställa cirka 70 personer med uppgift att samordna och möjliggöra förflyttning för upp till 20 000 soldater. Etableringen sker initialt inom Försvarsmaktens befintliga områden, där Ledningsregementet och arméstaben redan finns.

Sammantaget innebär detta att Enköping ytterligare befäster sin roll inom militär ledning och logistik.

Snabbanalys: Så bedömer Svefa möjligheter i respektive segment Lager/Logistik Strukturellt starkt segment med förstärkt totalförsvarsroll som talar för fortsatt god efterfrågan på moderna lokaler. Kontor Stabil marknad med positiva framtidsutsikter. Positiv påverkan av offentlig sektor och försvarsrelaterad verksamhet. Handel Stabil utveckling med dagligvaruhandel och externhandel som bärande delar. Bostäder Stabil utveckling och fortsatt god underliggande efterfrågan genom pendlingsläge och militär närvaro. Trendpilarna representerar Svefas bedömning av segmentets förväntade utveckling under det kommande året.

För Enköping innebär den militära satsningen sannolikt mer än ett tillskott av nya arbetstillfällen. En stärkt statlig närvaro med långsiktiga investeringar signalerar stabilitet och en ökad efterfrågan på verksamhetslokaler, bostäder och samhällsservice. Det bidrar även till en ökad förutsägbarhet i den lokala ekonomin, vilket är särskilt betydelsefullt i ett mer osäkert konjunkturläge.

Erfarenheter från svenska garnisonsorter som Skövde, Boden och Karlskrona visar att en permanent militär närvaro ofta fungerar som en stabil grund i den lokala ekonomin. Statlig verksamhet är generellt mindre konjunkturkänslig än privat sektor, vilket tenderar att dämpa svängningar och skapa större stabilitet på den lokala arbetsmarknaden.

Befolkningsutveckling Enköping År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Befolkning antal 46,240 47,489 47,848 48,292 48,591 49,337 49,821 50,278 50,721 51,151 51,574 Befolkning förändring 2.1% 2.7% 0.8% 0.9% 0.6% 1.5% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% Källa: SCB

Samtidigt finns det en riskdimension att beakta. I ett osäkert säkerhetspolitiskt läge kan en tydlig militär profil uppfattas som en potentiell risk av både hushåll och investerare. Erfarenheter från andra garnisonsorter indikerar dock på att statlig närvaro i praktiken oftare upplevs som stabiliserande än avskräckande, särskilt när den kombineras med god samhällsservice och en attraktiv livsmiljö.

Det är samtidigt viktigt att understryka att en militär profil inte per automatik innebär bred arbetsmarknadstillväxt. Försvarsetableringar är ofta specialiserade och genererar inte alltid en diversifierad näringslivsstruktur. För Enköpings långsiktiga attraktionskraft blir det därför avgörande att försvarssatsningarna samspelar med en fortsatt stark näringslivsutveckling, bostadsplanering och kommunala investeringar. Den positiva effekten förstärks särskilt när den kombineras med god livsmiljö och en stark regional arbetsmarknadsintegration, där pendlingsmöjligheter och kopplingar till Mälardalsregionens bredare arbetsmarknad bidrar till att minska sårbarheten.

Transaktionsvolym Enköpings kommun

Vidare har Enköpings etablerade logistikkluster en central roll i kommunens utveckling. Enköping har sedan tidigare positionerat sig som ett kostnadseffektivt alternativ inom samma regionala distributionssystem till Stockholms mest centrala logistiklägen. Den stora tillgången till tomtmark möjliggör rationella anläggningar med effektiva flöden och konkurrenskraftig regional och nationell distribution.

Det speglas också i Enköpings transaktionsmarknad, vilken domineras av specialfastigheter och bostadsfastigheter. Efter rekordåren 2021–2022 har investeringsmarknaden blivit mer selektiv, med fokus på moderna anläggningar, långa hyresavtal och starka motparter. Direktavkastningskraven har justerats upp i takt med ränteläget, men strategiska logistiklägen i Mälardalen betraktas fortsatt som långsiktigt attraktiva.

Källa: Svefa



Vakansgraden avser bedömd långsiktig ekonomisk vakans i Enköping inom respektive segment. Sammantaget indikerar nivåerna en marknad med begränsad strukturell risk, särskilt för bostäder i A-läge där vakansen är mycket låg. Kontorsvakansen om cirka 6 procent i A-läge ligger i nivå med etablerade prime-lägen i större städer, där efterfrågan är tydligt koncentrerad till moderna och välbelägna lokaler.

Inom industri och logistik uppgår vakansen till cirka 5 procent i A-läge, vilket är förenligt med nivåer i etablerade logistikregioner. Efterfrågan är särskilt stabil för moderna fastigheter i anslutning till strategisk infrastruktur, vilket är en tydlig styrka för marknaden i Enköping.

Vakansgraden syftar till den bedömda långsiktiga ekonomiska vakansen i Enköping inom respektive segment.

Källa: Svefa



Sammantaget befinner sig kommunen i ett läge där ett konkurrenskraftigt logistiknav och militärt ledningscentrum förstärker varandra. För fastighetsmarknaden innebär det ökad strukturell stabilitet, med störst potential inom lager och verksamhetslokaler utifrån att kommunen balanserar utvecklingen med bredd i näringsliv och bostadsutbud.

Christin Bondesson, fastighetsvärderare, och Jan Tärnell, auktoriserad fastighetsvärderare på Svefa

