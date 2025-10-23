Det var i kvarteret Silverskopan, i Sabbatsbergsområdet i Stockholm, som Afa Fastigheter planerade att riva 144 lägenheter från 1980-talet och ersätta dem med omkring 300 nya bostäder. Staden gav klartecken till planerna tidigare i år, men flera av de boende tillsammans med den lokala hyresgästföreningen slog larm om bristande utredningar och risker för både miljö och kulturmiljö.

Nu får de rätt. Domstolen konstaterar att marken i området är kraftigt förorenad sedan tidigare industriell verksamhet, omständigheter de menar tyder på att detaljplanen kan få en betydande miljöpåverkan. Dessutom ifrågasätter de hur staden kunnat komma fram till motsatsen.

”Under alla förhållanden är saken inte tillräckligt utredd. Det är inte uppenbart att de fel som förekommit under planprocessen har saknat betydelse för antagandebeslutet. Beslutet ska således upphävas”, skriver de bland annat.

Anledningen till att Afa Fastigheter vill riva husen är att de innehåller kaseinhaltigt spackel, ett material som slutade användas 1983 på grund av möjliga hälsorisker. En utredning som Stockholms stad lät göra 2016 slog dock fast att rivning inte behövdes av hälsoskäl. Trots det menar fastighetsägaren att en renovering skulle bli för dyr jämfört med att bygga nytt.

Domen innebär att hela detaljplanen upphävs och måste tas om från början om projektet ska kunna drivas vidare. Afa Fastigheter har ännu inte meddelat om de tänker överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.