Historierna börjar bli många nu bland mina vänner: om åldrande föräldrar som plötsligt behöver hjälp med sitt boende. För några av mina vänner handlar det om en förälder som går bort och att den andra behöver nytt boende. I mitt fall var det min mamma som råkade ut för en långvarig sjukhusvistelse och att min pappa då behövde ett anpassat boende. Min syster och jag fick rycka ut och bland mycket annat sälja radhuset och köpa en nybyggd bostadsrätt till mamma.

Den här praktiska erfarenheten av bostadsmarknaden ger ett annat perspektiv än den analytiska och forskningsmässiga värld som jag ägnar mig åt till vardags. Dessa samlade perspektiv om äldres boende har övertygat mig att det behövs oerhört mycket mer från vårt samhälle för att äldre ska klara av att flytta. Inom de närmaste tio åren beräknas det bli 180 000 personer fler över 80 år. Många av dem har behov av en annan bostad och kommer behöva hjälp med det.

I dag har äldre svårt att få bostadslån, även med perfekta kreditbetyg och en bra pension

Till att börja med behöver det givetvis finnas bostäder som passar äldres behov. Äldre är en diversifierad grupp, men det handlar i de flesta fall om bostäder i närområdet, gärna i det lokala centrumet med närhet till matbutiker och annan service, med hiss och helst tillgänglighetsanpassat. Det byggs bostäder anpassade till äldre idag, men det behövs fler bostäder och av olika slag.

Vidare behövs finansiella lösningar riktade mot äldre. Till exempel möjligheten för äldre att ta ett litet lån om så önskas. I dag har äldre har svårt få bostadslån, även med perfekta kreditbetyg och en bra pension. Bostadsutvecklare kan samarbeta med banker för att få till riktade erbjudanden.

En ny insikt för mig är att vårt moderna samhälle är inte särskilt anpassat till äldre. Till exempel har digitaliseringen har gått överstyr. Bostadsaktören som mamma köpt bostad av har rationaliserat bort alla papper och exakt allt är digitalt. Ett tips är att om ni vill nå målgruppen äldre så behöver de hjälp med det digitala. Varför inte erbjuda en hjälptelefon för att förklara de digitala tjänsterna? Eller skriva ut några få papper.

Vi behöver bli mycket, mycket bättre på att erbjuda ett bostadsutbud som passar äldre i Sverige

Utöver själva bostaden behöver kringliggande tjänster bli mer anpassade till äldre. Det handlar om praktisk hjälp, såsom hjälp att packa och att flytta. Det handlar om administrativ hjälp, såsom att flytta abonnemang, byta försäkringar, flyttanmälan (bara en sak att det nu finns dubbla lägenhetsnummer är inte så lätt att förstå om man bara bott i hus!)

Den tekniska hjälpen som behövs handlar om att installera tv och bredband, gå igenom hur vitvarorna fungerar, sätta upp lampor, konvertera till nya uttag och sätta upp gardiner. Förslagsvis kan bostadsföretag erbjuda lite gratis hjälp med teknik, hantverk och administration. Så kan de som vill betala extra om det finns behov för mer.

In flyttar ett ungt par som flyttar från en lägenhet. Och de väntar sitt första barn

Vi behöver bli mycket, mycket bättre på att erbjuda ett bostadsutbud som passar äldre i Sverige. För då kan det leda till det som skett för mina föräldrar. De flyttar från radhuset de byggde på åttitalet till ett nybyggt serviceboende och en nybyggd bostadsrätt. In flyttar ett ungt par som flyttar från en lägenhet. Och de väntar sitt första barn.