Det senaste året har påmint oss om hur snabbt världen kan förändras – från geopolitiska spänningar till skiftande handelsmönster och marknader som rör sig i takt med rubrikerna. I en sådan tid blir stabilitet och förutsägbarhet något oerhört värdefullt. Jag är övertygad om att det är just här Sverige och Norden har sin styrka – som en trygg, stabil och framtidsinriktad plats för investerare som vågar tänka långsiktigt.

Jag har arbetat med fastigheter i Norden och Europa i många år, och en sak har alltid slagit mig: hur djupt rotad tilliten är i våra samhällen.Vi har starka institutioner, hög transparens och en kultur där ord och avtal betyder något. Det är förstås inte heller en tillfällighet att de nordiska länderna ligger högst i olika mätningar där tilliten mäts, som i Transparency Internationals Corruption Index.

Det skapar en trygghet som många andra marknader saknar. Trots osäkra tider har vi sett att transaktionsvolymerna i Norden håller sig uppe – ett tydligt tecken på att investerarna delar den tilliten.

I Norden är ekonomierna små och öppna. Vi påverkas snabbt när världen förändras. Men vi är också snabba att ställa om. Det ligger i vår natur. Jag ser det varje dag – i hur nya behov och samhällsutmaningar blir startpunkter för innovation. Försvarssektorn driver fram investeringar i logistik och infrastruktur. Demografiska skiften skapar tillväxt inom vård och äldreboenden. Den gröna omställningen, så viktig när nu FN:s klimatmöte i Brasilien åter satt frågan i fokus, är inte ny för oss – hållbarhet har länge varit en del av vårt sätt att tänka och bygga.

Och klimatfrågan har blivit en allt viktigare del av investeringsbesluten. Här står Norden starkt. Vi har relativt låg fysisk klimatrisk tack vare bra infrastruktur, stabila temperaturer och riklig tillgång till ren energi. Det gör att vi kan erbjuda något många andra marknader inte kan: en hållbar och framtidssäker bas för investeringar. För investerare innebär det en möjlighet att förena avkastning med ansvar – utan att kompromissa med stabilitet.

Trots att världen just nu präglas av oro är Norden och Baltikum fortsatt bland världens mest öppna och sammankopplade regioner. Vi handlar, samarbetar och rör oss över gränserna med en självklarhet som bygger styrka. Oavsett de skiljelinjer som finns i politiken, och som kan vara rätt skarpa ibland, har vi en politisk och institutionell stabilitet som skapar förtroende – en kombination som få andra regioner kan matcha.

Vår förmåga att kombinera stabilitet över tid med förändringsvilja gör oss unikt rustade för framtiden



I vår del av världen ligger det i kulturen att inte skryta. Vi är bra på att se vad som kan bli bättre – och det är en styrka i sig. Men ibland behöver vi också påminna oss om allt det som faktiskt fungerar. Vi har byggt samhällen som står stadigt när omvärlden gungar. Vi kombinerar stabilitet med innovation, trygghet med framåtblick. Det är något att vara stolta över – inte som självgodhet, utan som en påminnelse om att vi har något verkligt värdefullt att vårda och utveckla.

Vi kan inte, och ska inte, isolera oss från världens utmaningar. Men vi kan välja hur vi möter dem. Och jag tror att vår förmåga att kombinera stabilitet över tid med förändringsvilja gör oss unikt rustade för framtiden.



För mig handlar det inte om att undvika risk, utan om att förstå den – och att omvandla den till möjligheter. Det är precis vad vi har gjort i generationer, och det är därför jag tror att vår region kommer fortsätta vara en av världens mest attraktiva trygga hamnar för investeringar – också i den nya globala verklighet som nu växer fram.