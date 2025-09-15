Vi blir allt färre som föds – men fler som flyttar. Det låter som en paradox, men är en av de största krafter som nu omformar våra samhällen. Och mitt i dessa förändringar finns framtidens fastighetsmarknad.

I Norden har Norge och Sverige länge haft en stadig befolkningstillväxt, medan de baltiska länderna kämpat med minskning. Samtidigt pekar födselkurvorna nedåt, befolkningen blir äldre och migrationen blir allt viktigare för att hålla samhällshjulen snurrande.

Dessa kurvor är inte bara är siffror, utan berättelser om hur vi lever, arbetar – och bygger våra samhällen

Det här är inte unikt för vår del av världen. Från Latinamerika till Asien bromsar befolkningstillväxten in. Den svenska statistikern och läkaren Hans Rosling brukade påminna oss om att dessa kurvor inte bara är siffror, utan berättelser om hur vi lever, arbetar – och bygger våra samhällen.



Invandring är i dag en av de mest kraftfulla drivkrafterna som påverkar denna utveckling. I Norden har den bidragit till tillväxt och mångfald på arbetsmarknaden. I Baltikum kan förändrade migrationsmönster på sikt bli en nyckel till framtida utveckling. Men möjligheterna kommer med utmaningar: integration, bostadspriser och infrastruktur måste hänga med. Tar vi oss an dem på rätt sätt kan vi frigöra enorm potential.

Samtidigt ser vi andra spännande möjligheter som kan forma fastighetsmarknaden framåt: behovet av tydliga produkter för 65+are, såsom trygghetsboenden; en privatkonsumtion som vuxit under året och indikerar att konjunkturen kan vända – vilket på sikt kan driva efterfrågan på kommersiella lokaler; stora möjligheter inom nya segment som datacenter, till följd av teknikutveckling; samt att den svenska kontorsprodukten i dag är mer attraktiv i jämförelse med andra marknader.

Vi ser också en annan intressant trend: människor som lämnar huvudstäderna för mindre städer och regionala orter. Distansarbete och livskvalitet driver detta, och platser som tidigare stod i skuggan får nytt liv, med nya investeringsmöjligheter som följd.

Framgång på fastighetsmarknaden handlar därför inte längre om att följa gamla kartor. Den handlar om att förstå förändringen, anpassa sig – och våga agera när möjligheterna dyker upp. Vi kan välja att se de demografiska skiftena som hot, eller som chansen att bygga ett samhälle som är både inkluderande och hållbart. För min del är valet enkelt.

//Max Barclay, vd för Newsec