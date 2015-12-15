Den här sommaren var inte kort, och det mesta regnade inte bort. Den var lång och härligt het – men också skrämmande med värmerekorden, torkan, bränderna, de sinande brunnarna och bevattningsförbuden.

Plötsligt tar vi en kopp kaffe ihop och sen kanske det blir en grillkväll och sen kan vi ha nya vänner för livet

Kanske måste vi vänja oss vid det, tänker många. Om det ändå vore så väl! Hejdar vi inte klimatkrisen så stannar det inte vid detta, utan alla extremer blir värre. Det är inte den framtid vi vill bjuda barnen eller oss själva på, och det fina är att så mycket av det vi njutit av i sommar också bidrar till en bättre värld framöver.



Här är fem goda vanor från sommarsemestern att bygga vidare på:





Dela med varann. Under sommaren delar vi som aldrig annars. Vi knör in oss med släktingar och vänner i en stuga vi hyr av okända människor, kanske hyr vi också ut vårt eget boende åt andra som vill semestra i det som är vår vardag. Ungarna bor inneboende på någons golv i samband med ett läger, en festival eller fotbollsturnering. Vi lånar verktyg av grannen som lånar grillen av oss. Allt detta skapar trivsel; plötsligt tar vi en kopp kaffe ihop och sen kanske det blir en grillkväll och sen kan vi ha nya vänner för livet.



Dessutom är det klimatsmart och resurseffektivt till tusen att dela med varandra, eftersom var och en då inte behöver ha allt – vi har mer tillsammans! Fortsätt så när hösten faller på; kanske genom att dela ansvaret och kostnaden för bilen i en bilpool, ordna en gemensam verktygsbod eller återupptäcka biblioteket – låt delningsekonomin växa!



Bli mobilist. Under sommaren cyklar vi till stranden, trampar dressin på någon gammal järnvägssnutt, tar färjan ut i skärgården, tågluffar söderut eller går på sköna promenader. Vi väljer helt enkelt det färdslag som passar bäst för det vi vill göra just nu. Ibland är bilen bästa valet – men verkligen inte alltid, och förmodligen inte alls de 80 procent av resorna som bilen faktiskt står för.



Att bli smart mobilist istället för enspårig bilist är bra för plånboken; bilen borde ha en taxameter som visar hur skrämmande hög den fullständiga milkostnaden är. Det är lysande för hälsan där alla andra transportslag än bilen betyder att man rör mer på sig – man måste inte klä sig i lycra och försöka köra om bilarna! Dessutom är det super-klimatsmart och resurseffektivt – låt oss ta med den smarta mobilismen från sommarens ledighet till i höstens vardag!



Upplev mer, lev mer. Sommaren är en tid av upplevelser – inte prylar. Vi åker på festivaler och konserter, hänger på stranden, vandrar i fjällen, spelar kubb och krocket, umgås med släkt och vänner och mycket annat där upplevelsen är mer i centrum än prylarna. Sommartid är det rentav status att gå ner till vattnet i en gammal, sliten badrock – inte att ha det senaste nya.



Sen kommer vi tillbaks till en vardag av reklamblad som letar sig in i brevinkastet fast vi tackat nej och erbjudanden på mobilen som bara är ett klick bort med hemleverans från Kina redan imorgon. Kan vi med de fina upplevelsernas trygghet avvisa dessa hetsköpens lockrop, är mycket vunnet för både egen själsfrid och globalt klimat.



Ät medvetet. Sommartid äter vi polkagrisar i Gränna, palt i Piteå eller smørrebrød i Köpenhamn. Högst på önskelistan står det vi odlat, fiskat eller plockat själv, alltifrån färskpotatisen, smultron och kantareller till abborrar och gös. Det smakar bättre och är roligare att prata om än industriköttet, sojabiffarna eller växthuschampinjonerna.



Och guess what – det är nästan alltid bättre både för hälsan och klimatet. Så låt oss fortsätta så, med mer av det vi själva kan plocka, sylta, safta, torka och mindre av det som flugits in för vår skull.



Distansa. Under sommaren har många av oss kollat in jobbet lite på mobilen, med målet att hålla sig à jour utan att bli uppstressad. Sen är det många som mjukstartar genom att jobba distans några dagar, kanske ta första arbetsveckan från lantstället eller barndomshemmet.



Vi gör det för vårt eget välbefinnandes skull, inte det globala klimatets – men klimatnyttan är stor ändå. Varje dag av distansarbete är en dag då vi inte tar oss till och från jobbet och därmed undviker alla utsläpp från dessa resor. En distansarbetardag är en dag då belastningen på vägnätet, kollektivtrafiken och parkeringsplatserna är mindre och vår egen välfärd större.

Till slut är även en lång, härlig sommar över. Men sånt vi gillat kan vi ta med oss in i vardagen. Att klimatet också vinner på det är bara en positiv sidoeffekt, precis som det ska vara.

//Mattias Goldmann, vd 2030-sekretariatet