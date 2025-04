Solna – miljardaffärer och stora stadsutvecklingsprojekt

Solna, hem till Sveriges nationalarena, har en stark identitet präglad av evenemang och idrott. Förra året stod kommunen bland annat värd för världsstjärnan Taylor Swift, vars besök gav en märkbar ekonomisk effekt på Stockholms hotell-, restaurang- och butiksnäring. I en analys ger Svefas Lisa Klinterhäll sin syn på Solnas fastighetsmarknad.

Samtidigt som Solna befäster sin position som värdstad för både internationella och nationella evenemang fortsätter kommunen att utvecklas som en affärsdestination. Kommunens läge nära Stockholm CBD, utbud av moderna kontorslokaler, service och kollektivtrafik har gjort den till en etablerad plats för företag.

Genom stadsutvecklingsprojekt såsom Arenastaden, Norra Hagastaden och Solna Business Park har kommunen skapat förutsättningar för kontorsetableringar med modern infrastruktur och flexibla kontorslösningar. I dag är många av dessa projekt redan färdigställda, exempelvis Kvarteret Poolen, som utsågs till Årets Bygge 2023, medan andra fortfarande är under utveckling.

[ Annons ]

Som del av utvecklingen planeras även en förlängning av Storstockholms gröna tunnelbanelinje. Den nya sträckningen mellan Odenplan och Arenastaden, med stationer vid Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden, beräknas tas i trafik år 2028.

Svefas Fastighetsindex: Solna på andra plats Två faktorer som bidrar till kommunens tätposition och en möjlig utmaning. Hög utbildningsnivå och medelinkomstnivå Stark kontorsmarknad Utspridda stadsdelar med olika utmaningar relaterat till kontorsvakanser Svefas Fastighetsindex tas fram för att ge underlag för investeringsbeslut. Indexet baseras på kommunstatistik, investeringsdata och Svefas egna bedömningar och nyckeltal. Vill du veta mer om Svefas Fastighetsindex eller ta del av hur din kommun rankas? Besök Svefas Kunskapsbank

Transaktionsaktiviteten i Solna har under det senaste året ökat markant, från cirka 1,5 miljarder kronor under 2023 till cirka 6,7 miljarder kronor under 2024. Kontorssegmentet har haft en central roll i denna utveckling, inte minst genom KPA Pensions förvärv av Svenska Kraftnäts huvudkontor i Solna Business Park.

Affären, en forward commitment transaktion av fastigheten Yrket 4, uppgick till 3,6 miljarder kronor. Projektet omfattar cirka 52 000 kvadratmeter BTA och präglas av ett fokus på hållbarhet och återbruk. Byggnationen har tidigare varit pausad på grund av en överklagan till Mark- och miljööverdomstolen, men efter att detaljplanen nu vunnit laga kraft kan arbetet återupptas. Projektet planeras vara färdigställt år 2028.

En annan sektor som står sig starkt inom kommunen är bostadsutvecklingen. Under sommaren 2024 förvärvade Klövern ett projekt från Ursus intill Postnords huvudkontor i Tomteboda, Huvudsta. Projektet omfattar cirka 40 000 kvadratmeter BTA fördelade på fem kvarter med potential för att uppföra cirka 500 bostäder. Detaljplaneprocessen för området är i ett tidigt skede och planen förväntas kunna vinna laga kraft år 2027.

Trots en positiv utveckling på transaktionsmarknaden har hyresmarknaden för kontor i Solna, liksom i övriga delar av landet, präglats av ökade vakanser. En längre period av svagare ekonomi och större andel hybridarbete har lett till att fler företag väljer att effektivisera sina kontorsytor och/eller flytta närmare centrala Stockholm. Som exempel på detta tillkännagav nyligen SBAB sin flytt från Solna Business Park till Stockholms CBD.

Aktuell vakansgrad i Solna varierar stort inom olika delmarknader, där områdena Solna Business Park och Solna Strand sticker ut med betydligt högre momentana vakansgrader för kontor.

Snabbanalys: Så bedömmer Svefa möjligheter i respektive segment

Kontor Kontor utgör det dominerande segmentet på Solnas transaktionsmarknad, där genomförda affärer under 2024 har bidragit till en markant ökning av den totala transaktionsvolymen. Vakanserna på hyresmarknaden fortsätter att öka, en trend som även märks i resten av landet. Lager/Logistik Lager- och logistikfastigheter i Solna utgör en begränsad del av transaktionsmarknaden jämfört med övriga segment. Ytan för fastighetssegment minskar successivt i takt med stadsutvecklingen och flyttas allt längre ut till Storstockholms randområden. Handel Efter pandemin har den fysiska handeln i Solna, liksom i resten av landet, brottats med vakanser. Framtidsutsikterna ser dock ljusare ut, och exempel på detta är att både Mall of Scandinavia och Solna Centrum har attraherat nya starka hyresgäster, vilket bidrar till en minskad vakansgrad. Bostäder Solna uppvisar en stark projektmarknad med en omfattande pipeline av planerade bostadsprojekt och en högre andel projekt under försäljning än jämförbara kommuner. Inom det bebyggda beståndet bedöms marknadsvärdena ha stabiliserats, och hyreshöjningar i viss mån ha parerat effekten av senaste årens stigande direktavkastningskrav.

5 största fastighetsägarna i Solna Ägare Segment Taxerad yta (m2) Fabege Kontor 641 434 Solna Kommun Bostäder 379 798 Humlegården Fastigheter Kontor 305 080 Regerings-

kansliet, via dotterbolag Samhälls-fastigheter 291 636 NJJ Holding Kontor 245 532 Källa: MSCI Property Intel Största fastigetsaffärerna i Solna Klicka i kartan för att se de största affärerna i närtid.









Nyfiken på Solna? Här hittar du marknadsinformation, utbildningsnivå och andra matnyttiga siffror Marknadsinformation – bostäder Avser bostäder med värdeår 1990- framåt (ej nyproduktion). Hyresnivåer avser ett medelvärde av genomsnittliga bruksvärdes-/marknadsmässiga medianhyresnivåer på orten, varmhyra. A-läge B-läge C-läge År Hyra DA-krav* Vakans Hyra DA-krav* Vakans Hyra DA-krav* Vakans 2021 1 450 2,5% 0,0% 1 425 3,1% 0,0% 1 400 3,8% 0,0% 2022 1 475 2,1% 0,0% 1 450 2,7% 0,0% 1 425 3,5% 0,0% 2023 1 500 2,4% 0,0% 1 475 3,1% 0,0% 1 450 4,0% 0,0% 2024 1 550 3,0% 0,0% 1 525 3,8% 0,0% 1 500 4,7% 0,0% 2025 1 600 3,0% 0,0% 1 575 3,8% 0,0% 1 550 4,7% 0,0% * Direktavkastningskrav Källa: Svefa Marknadsinformation – kontor Avser kontor med en normal standard för en lokal anpassad under de senaste tio åren. Hyresnivåer avser ett medelvärde av medianhyror, varmhyra inklusive kyla exklusive fastighetsskatt och moms. A-läge B-läge C-läge År Hyra DA-krav* Vakans Hyra DA-krav* Vakans Hyra DA-krav* Vakans 2021 3 300 3,9% 5,1% 3 000 4,5% 5,2% 1 800 5,7% 8,0% 2022 3 400 3,7% 5,2% 3 050 4,2% 5,2% 1 800 5,3% 8,0% 2023 3 400 4,0% 5,2% 3 100 4,5% 5,2% 1 800 5,7% 8,0% 2024 3 500 4,1% 5,7% 3 100 4,7% 5,8% 1 750 5,8% 8,3% 2025 3 500 4,5% 7,0% 3 100 5,0% 7,4% 1 750 5,8% 9,0% * Direktavkastningskrav Källa: Svefa Marknadsinformation – butiker Avser butiker med en normal standard för en butik byggd under de senaste 10 åren. Hyresnivåer avser ett medelvärde av medianhyror, varmhyra inklusive kyla exklusive fastighetsskatt och moms A-läge B-läge C-läge År Hyra DA-krav* Vakans Hyra DA-krav* Vakans Hyra DA-krav* Vakans 2021 6 500 5,5% 3,3% 1 325 6,6% 5,0% 950 6,8% 8,0% 2022 6 500 5,5% 3,5% 1 325 6,6% 5,0% 950 6,8% 8,0% 2023 6 500 5,9% 3,5% 1 325 7,1% 5,0% 950 7,4% 8,0% 2024 6 500 5,9% 3,5% 1 325 7,2% 5,0% 950 7,5% 8,0% 2025 6 500 5,9% 3,5% 1 325 7,0% 5,0% 950 7,5% 8,0% * Direktavkastningskrav Källa: Svefa Befolkningsutveckling 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Befolkning förändring 0,9% 1,2% 1,5% 0,0% 0,0% 0,95% 0,87% 0,78% 0,77% 0,76% 0,76% Befolkning antal 83 162 83 162 83 162 85 426 87 261 88 091 88 854 89 548 90 240 90 926 90 926 Källa: SCB 2024 Sysselsättning Andel inskrivna arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften (Kommunfakta) Arbetslöshet 2022 2023 Solna 4,5% 4,5% Stockholms län 6,4% 6,2% Sverige 6,8% 6,4% Källa: Arbetsförmedlingen 2024 Utbildningstyp Andelen utbildade fördelat på respektive utbildningsnivå Utbildningstyp Solna Sverige Förgymnasial utbildning 8% 16% Gymnasial utbildning 25% 41% Eftergymnasial utbildning 58% 39% Forskarutbildning 4% 1% Källa: SCB 2024