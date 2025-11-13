Lund utgör ett starkt centrum för utbildning och forskning/utveckling, vilket också präglar näringslivet och den lokala fastighetsmarknaden. Dessutom skapar stora pågående investeringar, som ESS, Max IV och Science Village, förutsättningar för en långsiktigt positiv utveckling av fastighetsmarknaden, och möjliggör för nya aktörer att ta plats på marknaden i Lund.

Svefa Fastighetsindex: Lund rankad etta i Skåne Svefas Fastighetsindex tas fram för att ge underlag för investeringsbeslut. Indexet baseras på kommunstatistik, investeringsdata och Svefas egna bedömningar och nyckeltal. Vill du veta mer om Svefas Fastighetsindex eller ta del av hur din kommun rankas? Besök Svefas Kunskapsbank

Snabbanalys: Så bedömer Svefa möjligheter i respektive segment Lager/Logistik Lund har en begränsad marknad för logistik då de stora etableringarna söker sig till E4/E6. Kontor Långsiktig efterfrågan för kvalitativa kontor bedöms som stark, men med risk för ökande vakanser under 2025 – 2026.

Handel Fortsatt relativt svag marknad för centrumhandeln med risk för ökande vakanser. Som studentstad är det emellertid en relativt stark marknad för café/restaurang o.d. Bostäder Låg transaktionsaktivitet trots en långsiktigt stark investeringsmarknad. Sannolikt svagt sjunkande direktavkastningskrav de kommande 3-6 månaderna. Trendpilarna representerar Svefas bedömning av segmentets förväntade utveckling under det kommande året.

Sett till transaktionsaktiviteten i Lund är den traditionellt låg. Det beror främst på att de stora fastighetsägarna, såsom LKF och AF Bostäder, har ett stort fokus på långsiktig förvaltning.

Fem största fastighetsägarna i Lund

Ägare Segment Taxerad yta (kvm) Lunds kommun Bostäder 959 003 Wihlborgs fastigheter Kommersiellt 313 449 Stift AB Bostäder Bostäder 201 702 JM AB Bostäder 93 022 Canon Incorporated Kommersiellt 85 198 Källa: MSCI Property Intel

På bostadsmarknaden har det noterats stigande direktavkastningskrav till följd av lågkonjunktur och stigande kapitalkostnader. Men tack vare Riksbankens räntesänkningar stabiliserades den negativa utvecklingen under 2024/2025, och i dag är marknaden återigen långsiktigt stark.

Källa: Svefa

För nyproduktion bedöms det i huvudsak som rimligt med direktavkastningskrav kring 4,0 – 4,25 procent, men direktavkastningskravet är till viss del knutet till utgående hyra och bedömd hyresutveckling.

Positivt för Lund är att det inte noterats någon ökande vakans i nyproduktion, en trend som tvärtom tyvärr är återkommande inom flera regionstäder till följd av de höga hyrorna. En bidragande faktor till att Lund klarat sig så pass bra är den starka befolkningsutvecklingen.

Befolkningsutveckling Lund År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Befolkning antal 125,941 127,376 128,384 130,288 131,590 131,158 131,656 132,169 132,716 133,283 133,850 Befolkning förändring 0.8% 1.1% 0.8% 1.5% 1.0% -0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% Källa: SCB

Projekt- och transaktionsaktiviteten har varit fortsatt låg det senaste året, främst till följd av höga kapital-/exploateringskostnader och fortsatt osäkerhet kring utvecklingen på bostads- och arbetsmarknaden. Genomförda markanvisningar och transaktioner visar emellertid att marknadens aktörer har stark tilltro till den långsiktiga utvecklingen i Lund, såväl på bostadsmarknaden som för kommersiella fastigheter.

På kontorsmarknaden är projektaktiviteten fokuserad till ”stationsnära” marknader längs Kunskapsstråket från Lunds C via Universitetssjukhuset och Ideon vidare ut till Brunnshög. Det finns risk att marknaden kortsiktigt tillförs mer nyproduktion än vad som efterfrågas, särskilt då hyresgästerna vanligen minskar lokalarean då de omlokaliserar till nyproduktion. Långsiktigt medför klart omlokaliseringen av Universitetssjukhuset stora utmaningar – och möjligheter – för fastighetsmarknaden i Lund.



Vakansgraden syftar till den bedömda långsiktiga ekonomiska vakansen i Lund inom segmentet. Källa: Svefa

Det pågår två stora infrastrukturprojekt av långsiktigt stor betydelse för fastighetsmarknaden. Det ena avser Trafikplats Lund Södra, ett projekt som omfattar en sexfilig bro över E22 och utbyggnad av väg 108 till 2+2 väg. Det andra avser en ny trafikplats vid Ideon kopplat till utbyggnad av E22 med ett extra körfält i vardera riktning mellan Gastelyckan och Lund Norra. Med dessa investeringar möjliggörs en fortsatt positiv utveckling av fastighetsmarknaden i östra Lund.

Ett stort stadsutvecklingsprojekt är Västerbro som avser omvandling av Öresundsvägens industri-/verksamhetsområde i nordvästra Lund till en ny stadsdel med fokus på flerbostadshus, på sikt nästan 4 000 lägenheter. Ett antal nationella fastighetsutvecklare har positionerat sig genom strategiska förvärv av projektfastigheter vilket tyder på en långsiktigt stark marknad. Projektaktiviteten väntas ta fart under 2026.

Thomas Green, auktoriserad senior fastighetsvärderare på Svefa

I samarbete med Svefa

Svefa med 17 kontor och 250 medarbetare är en av Sveriges ledande rådgivare inom värdering, analys, transaktion, fastighetsrätt och samhällsbyggnad. Vill du komma i kontakt med en auktoriserad värderare? Klicka här