När planerna för Rinkebystråket sattes för cirka femton år sedan var visionen en levande handels- och restauranggata som skulle bli ett lyft för stadsdelen. Arkitekterna ritade en stadsmiljö med promenadstråk som hittills saknats i såväl Rinkeby som Tensta.

Till stor del har projektet varit lyckat och Fastighetstidningen skrev 2015 att i princip alla lokaler var uthyrda i starten. Butiker, serviceinrättningar och fler bostäder har skapat liv och många boende uppskattar stråket.

Ett medborgarkontor, servicekontor och en lokal redaktion för SVT har flyttat in. Men för de kommersiella hyresgästerna, framför allt restaurangerna har det varit tufft.

– Det har varit konkurser under åren och hyresgäster som inte fått ihop verksamheten, säger Marie Alderhorn, chef för lokalenheten på Familjebostäder.

Svårast har det varit för restauranger och caféer. Ett tiotal har lagt ner verksamheten under de tio åren, några är kvar men med nya ägare.

Marie Aldeborn menar att orsaken till största delen beror på att de boende i Rinkeby är en ekonomiskt svag grupp.

– Folk har inte så mycket pengar, och har du 500 kronor kvar i plånboken åker du kanske hellre till Kista och får en annan typ av upplevelse, säger Marie Aldeborn.

Lyssnar man till Järvas företagarförening så menar de att en växande otrygghet också är orsaken lett till att företag lämnat området. I en debattartikel nyligen i Nyhetsbyrån Järva skriver de att man känner sig övergivna av staden. Bostadsrättsföreningar har även lyft att trygghetssituationen på Rinkebyterrassen och Rinkebystråket försämrats med ökad vandalism och ordningsstörningar.

Men det är en bild som Marie Alderhorn säger att hon inte känner igen.

– Håller inte med om att det är otryggt och inte mycket vandalism.

Hur kan ni ha så skilda uppfattningar?

– Vet inte, men våra medarbetare som arbetar i Rinkeby känner sig trygga. Och det finns inget klotter som i Stockholms södra stadsdelar ser man det överallt, säger Marie Alderhorn.

Affärs och restauranglokaler som stått tomma har till stor del blivit kontorsverksamheter, som en redovisningsbyrå och en stiftelse som ansvarar för Järvaveckan. Men den sista tomma lokalen är nu uthyrd till Järva Tehus, ett café som även inrymmer några biljardbord.

För att kunna ha kvar och locka nya hyresgäster har Familjebostäder sänkt hyrorna,

– Vi gick in mer rätt höga hyror 3 000 kr per kvadratmeter vid uppstart 2015 – 2016. Nu är det runt 2 000 kr.

Hade hyrorna följt inflationen borde de snarare ligga på 4 000 kronor per kvadrat. Så det är realt en halvering av hyran.