Det var i juni som Urban Rights stämde Hyresgästföreningen för att få ut ett en förhandlingsöverenskommelse mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägaren. Skälet var att Urban Rights ville kunna jämföra mot överhyran som deras klienter betalat, och sedan kunna kräva mellanskillnad av förstahandshyresgästen.

I ett annat hyresärende hade Svea hovrätt tidigare inte godkänt uppgifter från Hyresgästföreningen som bevis nog för vad som är förhandlad hyra i den aktuella lägenheten. Hovrätten ansåg nämligen att mejlet till bolaget Orimlig hyra är att betrakta som en skriftlig vittneattest och enligt rättegångsbalken inte är tillåtliga. Bevisningen av hyresnivån avvisades därför.

Hyresgästföreningen motsatte sig att lämna ut förhandlingsöverenskommelse till Urban Rights eftersom man menar att det strider mot principen att skydda förhandlingsintegriteten. Föreningen menar att avtalen är en del av en kollektiv förhandling mellan två parter och inte handlingar som kan lämnas ut till vem som helst.

Tingsrätten konstaterar nu i en dom att Urban Rights inte har “åberopat någon faktisk omständighet som de begärda handlingarna avser att styrka” och att Hyresgästföreningen därför inte är skyldig att lämna ut dem.

– Det är bra att frågan har prövats i tingsrätten. Urban Rights har redan fått det underlag som krävs för att de ska kunna hjälpa sin klient på ett rättssäkert sätt. Och i hyresförhandlingarna är det viktigt att vi kan göra vårt jobb utan att tredje part kliver in och plockar ut avtal. Nu har tingsrätten gjort det tydligt att förhandlingsintegriteten ska respekteras, säger Niclas Sundell, förbundsjurist på Hyresgästföreningen i en kommentar.