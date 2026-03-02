Promemorian med det långa namnet ”En effektivare och mer ändamålsenlig anskaffning och användning av lokaler” kom från Finansdepartementet i december förra året. I den vill regeringen att myndigheter i sin planering ska se om det är möjligt att samverka med andra myndigheter för att minska statens kostnader.

Regeringen anser att små myndigheter kan samlokalisera med andra myndigheter. Man konstaterar också att hyrorna i Stockholm är höga och vill därför att Statskontoret ska ta fram styrmedel om kontorsarea per anställd för lokaler i Stockholmsområdet. Regeringens målbild är att det ska räcka med 10 kvadratmeter per anställd.

[ Annons ]

– Skattebetalarnas pengar ska alltid användas ansvarsfullt och ge största möjliga nytta. Genom en smartare användning av lokaler kan vi få mer pengar över till kärnverksamhet, inte minst för små myndigheter, sade civilminister Erik Slottner när promemorian presenterades.

Ny har 41 remissinstanser kommit med sina svar och flertalet är i grunden positiva till att lokaler nyttjas med effektivt, men många av remissinstanserna ser också problem med säkerhet och hur kostnader ska fördelas.

Inte helt oväntat anser Polismyndigheten, Fortifikationsverket, Skatteverket med fler där man hanterar känsligt material, det som svårt för att inte säga omöjligt att samverka i samma lokaler.

Finansinspektionen menar att det generellt råder ökade säkerhetskrav för de flesta myndigheter och att detta i praktiken begränsar möjligheterna till fysisk samverkan och samlokalisering

Domstolsverket ställer sig också mycket kritiskt till samlokalisering för domstolarnas del, då det riskerar att skada förtroendet för domstolarnas oberoende.

En annan komplexitet som många av remissinstanserna lyfter är hur man ska hantera hyresjuridiken när myndigheter ska dela på lokaler och kostnader. Om en myndighet växer eller minskar kraftigt kan lokalen bli för liten, eller så tvingas en part bära höga hyreskostnader för ytor som lämnats men inte längre behövs. Det saknas tydliga modeller för hur gemensamma ytor ska fördelas ekonomiskt är något som bland annat Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket påpekar.

I promemorian har regeringen en målbild att det ska räcka med 10 kvadratmeter per anställd. Det anser Skatteverket är alltför lågt. Det riskerar att minska flexibiliteten i verksamheten. De föredrar sin nuvarande målbild på 14–15 kvadratmeter per person

Statskontoret hänvisar till en skrivelse från regeringen (2025/26:65) där det anges som rimligt med 15 kvadratmeter per anställd för kontorsmyndigheter, men med utrymme för verksamhetsmässiga anpassningar. Flera myndigheter betonar att ett fast tal inte kan gälla alla, att det måste finnas flexibilitet

Fackförbundet ST avstyrker helt förslagen från regeringen. Man anser att det redan finns tillräckliga styrmedel och att den nya regleringen bara ökar den administrativa bördan utan att bidra med något nytt.