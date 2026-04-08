Förra sommaren deltog kommunen i Arbetsförmedlingens satsning Sommarjobb i norr. Då fick 27 personer från andra orter prova på att bo och arbeta i Piteå. I år kör kommunen konceptet ProvBo i egen regi.

– Vi vet att det är ett stort steg att flytta till en annan ort, särskilt om den ligger i en annan del av landet. Genom att kunna erbjuda möjlighet både till vikariat med chans till förlängning och ett sätt att prova på att bo här i Piteå hoppas vi minska tröskeln och att fler vågar ta chansen att komma hit, säger Mats Dahlberg, utvecklingsledare och rekryterare på socialtjänsten i Piteå kommun.

Upplägget innebär att socialtjänsten hyr möblerade lägenheter av det kommunala bostadsbolaget Pitebo, som de anställda sedan betalar hyra för under perioden 1 juni–14 augusti. Efter avslutad arbetsperiod betalas en bonus ut, 20 000 kronor brutto för tjänster i innerområdet och 30 000 kronor för ytterområden som Norrfjärden/Rosvik och Hemmingsmark/Jävre.