SGU tar årligen fram statistik över produktionen av grus, sand och krossberg. De räknar med att behovet av ballast kommer att öka kraftigt under de kommande åren, särskilt bergkross. Samtidigt som efterfrågan stiger fortsätter antalet aktiva täkter att sjunka, under 2024 fanns omkring 1 040 täkter, mindre än hälften jämfört med år 2000.

Detta skapar en växande sårbarhet för materialförsörjningen, det enligt SBMI:s vd Mårten Sohlman.

[ Annons ]

– När färre täkter ska försörja ett växande behov blir varje täkt alltmer kritisk för byggkedjan. Det riskerar att leda till längre transporter, högre klimatpåverkan och ökad sårbarhet. Sverige behöver en långsiktig planering för att säkerställa tillgången till bergmaterial där det faktiskt behövs, säger han.

SGU:s bedömning av ett växande materialbehov ligger i linje med analyser från NCC som presenterade tidigare i år, som förutspår ett betydande ökande ballastbehov i Norden fram till 2045.

Arena Idé släppte i november rapporten ”När sanden blev till guld”, där det framgår att Sverige ligger i EU-toppen vad gäller ballast per capita. Rapporten visar att den största andelen ballast som konsumeras i Sverige också utvinns i Sverige, och till störst del brukas i bygg- och anläggningsprojekt, som står för 41,8 procent av användningen.

I rapporten framgår det att uttaget är högt samtidigt som återvinningen är låg. Rapporten visar att återvinning i bygg- och anläggningssektorn är efterfrågad, men i dagsläget otillräcklig.

– Sammantaget pekar alla analyser på ett kraftigt ökat behov av ballast de kommande åren. Sverige behöver säkra sin materialförsörjning om vi ska kunna bygga både i den takt och på det sätt som krävs. Samtidigt behöver också förutsättningarna för den cirkulära hanteringen bli bättre, cirkulära ballastprodukter kan stå för en viktig del av försörjningen och behöver öka, säger Mårten Sohlman.