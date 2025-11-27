Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland planeras stå färdig till 2029. Förhoppningen är att den kombinerade väg- och järnvägstunneln ska bli en motor för tillväxt och hållbara transporter i Europa.

Men för att möjligheterna ska bli verklighet krävs omfattande satsningar i järnvägsinfrastrukturen. Det konstaterade aktörerna Greater Copenhagen och String redan för två år sedan i rapporten Rail Freight with the Fehmarn Belt fixed link. Nu visar en uppföljande rapport att situationen inte har förbättrats – utan tvärtom blivit ännu mer akut.

Jan Juul Christensen, Managing Director för Greater Copenhagen, menar att läget är allvarligt.

– Rapporten visar att Sverige och Danmark måste påskynda planerade investeringar och så snabbt som möjligt ta beslut om fler. Vi riskerar att inte bara stå inför en klimat- och trafiksäkerhetsmässig utmaning, men också att missa möjligheten att utnyttja Fehmarn Bält-förbindelsens fulla potential för investeringar, företagsetableringar, tillväxt och utveckling. Sverige och Danmark kommer helt enkelt missa tåget om vi inte agerar nu, säger han.

Anna Wiking, stadsutvecklings- och samhällsstrateg på Fastighetsägarna Syd, bekräftar budskapet – vilket också framkommer i en kommande rapport från Fastighetsägarna Syd som undersöker hur förbindelsen förväntas påverka fastighetsägare i södra Sverige.

– Fastighetsägarna i vår region ser många möjligheter med den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen, men de lyfter infrastruktursatsningar som den enskilt största utmaningen för att kunna ta tillvara den potential som den nya förbindelsen innebär. Det öppnas upp stora möjligheter, men infrastrukturen i södra Sverige måste matcha Fehmarn Bälts potential, precis som det framhålls i den nya rapporten från Greater Copenhagen och String, säger Anna Wiking.



För att bromsa den negativa utvecklingen föreslår Greater Copenhagen och String bland annat att Trafikverket får i uppdrag att utreda en ny rangerbangård i Malmö. De vill också att utbyggnaden till fyrspår mellan Lund och Hässleholm prioriteras, särskilt eftersom stambanan i Sydsverige väntas bli en kritisk flaskhals. Dessutom föreslår de en gemensam svensk-dansk utredning om kapacitet, redundans och tillgänglighet över Öresund.