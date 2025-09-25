Förra året skickades åtta bostäder till Poltava som kommit väl till nytta.

– De har gjort stor skillnad för de familjer som fick flytta in. Utvärderingar visar att modellen fungerar – det går snabbt att ge människor tak över huvudet i ett mycket svårt läge. Därför känns det extra viktigt att vi nu, tillsammans med flera partners, kan bidra med ytterligare åtta bostäder, säger Joakim Henriksson, vd OBOS Sverige.

De åtta bostäderna kommer att placeras vid ett mottagningscenter för internflyktingar nära staden Dnipro, där omkring 250 människor i dag bor i två större byggnader. Här ska bostäderna komplettera den befintliga boendemiljön och bidra till bättre förutsättningar för familjer, särskilt äldre och personer med nedsatt funktionsförmåga.

Varje nödbostad är 16,9 kvadratmeter och rymmer en familj på upp till fyra personer. Bostäderna är byggda i trä, isolerade för att klara olika klimat och kan monteras på bara några timmar med hjälp av enkla verktyg.

Kostnaden för en nödbostad är 57 500 kronor. OBOS står för fyra av de åtta bostäderna som skickas i denna omgång och övriga partners, Nordea Jönköping, Werner-stiftelserna, MP Bolagen och Rotary Sävsjö står för en var.