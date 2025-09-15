Efter genomförd upphandling har Hifab Advisory utsetts till nytt konsultstöd till Nils Holgerssongruppen. Detta efter att Thomas Folkesson på EKAN Gruppen, som sedan starten 1996 har varit ansvarig konsult, ska gå i pension.

Hifab Advisory kommer från och med 2026 att bistå gruppen med tekniskt och analytiskt stöd i framtagandet av rapportunderlag, inklusive insamling och bearbetning av data, analys, kvalitetssäkring samt produktion av tabeller, diagram och publiceringsmaterial.

– Det är ett uppdrag vi tar oss an med stor respekt, och vi ser fram emot att bidra med vår kompetens. Nils Holgerssongruppen har en viktig roll som kunskapsbärare och röst i frågor som rör boendekostnader och infrastruktur. Det är framtidsfrågor som blir allt mer aktuella, kommenterar Anna Larsson, uppdragschef på Hifab Advisory.

[ Annons ]

Uppdraget omfattar datainsamling, analys och framtagande av underlag till gruppens årliga rapporter om boendekostnader i landets samtliga kommuner – ett arbete som blivit alltmer relevant i takt med de kraftiga prisökningar på el, fjärrvärme, vatten och avfall som skett de senaste åren.

Ambitionen är nu att öka och fördjupa bevakningen, enligt Rikard Silverfur, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

– Det ska bli mer analys och utvecklade presentationer. De senaste åren har Nils Holgerssongruppen fått stort genomslag och ökat i betydelse. Vi välkomnar och har förhoppningar om utvecklade arbetssätt och nya analyser från en ny utförare, säger Rikard Silverfur.