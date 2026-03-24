Tekniska nämnden i Malmö har utökat möjligheten till taxareducering för näringsidkare som hyr av kommunen och drabbas av gatuarbeten. Men Sverigedemokraternas krav på att även utreda kompensation till företag som inte hyr av kommunen avslogs.

Tidigare krävdes det att staden fysiskt tog över en yta för att reducerad taxa skulle bli aktuell. Nu kan hyrestagare även få rabatt när ytan försämrats i attraktivitet till följd av exempelvis grävmaskiner, damm och avspärrningar – utan att ytan fysiskt tagits ifrån dem.

[ Annons ]

SD Malmö välkomnar förändringen men menar att den skapar en orättvis situation. Företag som hyr privat eller äger sina lokaler är fortsatt hänvisade till en skadeståndsprocess mot kommunen om de vill ha ersättning.

– Det är en rättvisefråga. Det blir en märklig situation om två företag drabbas lika hårt men endast det som hyr av kommunen kommer i fråga för kompensation, säger Anders Pripp, gruppledare för SD i tekniska nämnden.

Frågan är inte ny. I en tidigare krönika lyfter Jonas Hellberg, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna GFR, fram samma problematik – och pekar på Kalmar som ett gott exempel. Han efterlyser också ett system där drabbade företag kan få ersättning för förlorad omsättning.

Partiet har lyft fram just Kalmars modell som förebild, där kommunen valt att kompensera drabbade näringsidkare direkt för att undvika rättsprocesser. SD:s tilläggsyrkande om att utreda en liknande modell för Malmö röstades ned.

Majoritetens ståndpunkt är att det saknas lagstöd för en sådan kompensation, men enligt SD är det just därför frågan borde utredas. Anders Pripp kallar det anmärkningsvärt att man inte vill utreda vidare, och menar att dagens hantering riskerar snedställa konkurrensen efter allt kaos i samband med Storstadspaketet och MEX-utbyggnaden.