Enligt rapporten ”Många bäckar små, men ingen bostad ändå” från LF Fastighetsförmedling bor 72 procent av unga vuxna mellan 18 och 29 år i en kommun med bostadsbrist. Den största bristen återfinns i storstäderna, i närheten av Stockholm bor 99 procent av de unga bor i en kommun med bostadsbrist.

– Drömmen om en bostad är dessvärre svår att uppfylla för många unga. Det riskerar inte bara att få konsekvenser för varje enskild individ, utan också att försämra Sveriges konkurrenskraft eftersom många unga tvingas tacka nej till studie- och arbetstillfällen för att de inte kan hitta en bostad, säger Marcus Svanberg, VD på LF Fastighetsförmedling.

[ Annons ]

Rapporten visar också att trots sjunkande bostadspriser hindras unga av höga räntekostnader, tuffa kreditregler och bristen på billiga hyresrätter. Detta leder till att många fortfarande står utan egen bostad.

– Vi ser en dysfunktionell bostadsmarknad där många små reformer diskuteras – men unga står fortfarande utan egen bostad, säger Marcus Svanberg.

Drygt en av tio, eller 13 procent, av respondenterna anser att Sverige har en bra bostadspolitik för unga. Samtidigt ger 60 procent bostadspolitiken underkänt. Enligt Marcus Svanberg har regeringar genom åren gjort för lite för landets unga och i ett valår måste politiken visa konkreta åtgärder för att sänka trösklarna för bostadsmarknaden.

Rapporten lyfter Årjäng som Sveriges bästa kommun för unga att bo i, medan Malmö rankas som den sämsta.