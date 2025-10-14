Kampen mellan stadskärnor och köpcentrum är något som pågått sedan 60-talet då vi såg de första galleriorna enligt amerikansk förlaga se dagens ljus i våra städer. Sedan dess har succesivt konsumenterna övergivit den friliggande butiken på gatan för att göra sina inköp i det som branschen kallar klustrad handel – alltså gallerior och samlade köpområden både i staden och externhandel längs med våra vägar.

Nya siffror från HUI och NCSC (Nordic Commercial Spaces & Communties) visar att 2024 inte var ett undantag.

Den totala omsättningen i köpcentrum och handelsområden ökade med 3,6 procent i löpande priser under 2024. Köpcentrum ökade med 3,5 procent och handelsområden med 3,7 procent. För den friliggande detaljhandeln var motsvarande siffra runt 1,5 procent.

Köpcentrum och handelsplatser står idag för 40 procent av total detaljhandel och tar hela tiden andelar från friliggande handeln enligt HUI. Starkast utveckling var det för så kallade Outletcentrumen som växte med 9 procent under 2024. Det kan ses som ett tecken på att konsumenterna fortfarande är priskänsliga men kompletterar behovsinköpen med viss nöjeskonsumtion.

Samma dag som HUI:s rapport kommer publicerar White Arkitekter en undersökning ”Den levande staden” som bygger på en Novus-undersökning om svenska folkets åsikter, beteende och preferenser i den byggda miljön. En rapport som kanske inte är så upplyftande läsning för stadsutvecklarna – endast sju procent tycker att stadskärnan fungerar bra som den är.

Sju procent av de som svarat önskar se fler bostäder och än färre, fyra procent, ser ett behov av fler kontor i stadskärnan. Det folk önskar är mer grönska, men även fler serveringar och kanske lite förvånande även fler butiker längs med gatorna. Kan tyckas ambivalent när samtidigt fler handlar i köpcentrum,

– Man kan ju gå till sig själv, det är mycket bekvämlighet med att handla och göra ärenden i ett köpcentrum, utvecklarna har lyckats hitta koncept som passar människors livsmönster, säger Gustav Fornwall, planarkitekt på White Arkitekter.

Han anser att stadskärnan behöver hitta en ny roll – en plats där fler känner sig hemma, inte bara de som bor eller konsumerar. Här menar han finns ett jobb att göra för samhällsplanerare, fastighetsägare och arkitekter. Och inte minst för politiken.

– De har på många platser låtit externa köpcentrum växa upp utan att riktigt kunnat överblicka konsekvenserna för stadskärnorna. Jag hade gärna sett en mer restriktiv inställning till externhandel, något som finns i andra europeiska länder, säger Gustav Fornwall.