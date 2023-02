Byt inte ut armatur i onödan

Den 24 februari börjar den omfattande utfasningen av lysrör som innehåller kvicksilver. I de flesta fall kan dock fastighetsägare själva genomföra byte till ny ljuskälla.

Trots att kvicksilver anses som ett av de farligaste miljögifterna har det varit tillåtet att användas i vissa ljuskällor i väntan på mer energieffektiva alternativ. Sedan 2006 har man inom EU stegvis fasat ut kvicksilver och användningen är redan kraftigt begränsad genom Ekodesign-förordningen.

Nu har EU-kommissionen beslutat om att ta bort det tidigare undantaget för kvicksilver i ljuskällor i RoHS-direktivet (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment).

Först att fasas ut är cirkellysrören T5 och T8 samt kompaktlysrör utan integrerade driftdon. Från och med den 24 februari är det inte längre tillåtet att importera den typen av ljuskällor i EU. Datumet för övriga konventionella lysrör är den 24 augusti i år. De lysrör som finns i butikernas lager får dock fortfarande säljas tills de tar slut.

Det nya utfasningskravet innebär att anläggningar med lysrör bör ses över så fort som möjligt, om man inte redan gjort det. Martin Gustafsson, elinspektör på Elsäkerhetsverket, tycker att man inledningsvis ska inventera och kontrollera status på anläggningen, och därefter göra en investeringsbudget och en utbytesplan.

Det innebär dock inte att en enorm insats måste göras av elinstallatörer och elektriker för att byta ut de cirka 34 miljoner lysrör som Energimyndigheten räknat ut är aktuella. Enligt Martin Gustafsson är det enkelt att göra bytet själv, och det finns således ingen anledning för fastighetsägare att stressa upp sig och ringa efter elinstallatörer i onödan.

– Om man ersätter de gamla rören med retrofit-rör, det vill säga byter ljuskälla till en modern LED-variant, så behövs ingen modifiering av armaturen. Alla retrofit-rör är anpassade för att sitta i traditionella lysrörsarmaturer. Läs bara igenom bruksanvisningen först för retrofit-röret för säkerhets skull, säger han.

Undantaget är om armaturen är väldigt gammal och sliten.

– Riskerna som finns här är att äldre delar som socklar, hållare och kablar helt enkelt har vittrat sönder eller går sönder vid ombyggnation. Armaturerna har ofta varit i drift riktigt länge, vilket påverkar allt i armaturen.

Det finns konverterings-kit i de fall man måste bygga om armaturen. Då kan det vara lämpligast att använda sig av behörig fackman, även om det inte är ett krav. Men om man bygger om armaturen själv, oavsett om man är fastighetsägare eller privatperson, så måste man tänka på att man tar över ansvaret för armaturen. Ursprungstillverkaren av armaturen kommer inte att ha något ansvar.

Ett utbyte till LED innebär en energibesparing på 50 procent. Lägger man till styrning blir besparingen upp till 75 procent. Miljövinsten blir därmed dubbel: bort med kvicksilver och onödig elförbrukning. Investeringen betalar sig dessutom ganska snart, inte minst med tanke på dagens elpriser. Enligt Energimyndigheten beräknas bytet att från och med år 2030 spara cirka 42 TWh årligen inom EU, vilket motsvarar hushållsel till mer än 800 000 hem per år.