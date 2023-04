Ägnar lovet åt Botkyrkas hållbarhetsutmaningar

Under påsklovsveckan arbetar tolv ungdomar i Fittja med lokal hållbarhet. Fastighetstidningen gjorde ett besök hos den ideella föreningen The Good Talents när Fastighetsbolaget Revelop var på plats för att coacha arbetet.

Ett livesänt event med artister, mat och massor av positiva bilder av vad kommunen egentligen är. Det var en av lösningarna på Botkyrkas hållbarhetsutmaningar som arbetades fram under den ideella föreningen The Good Talents och fastighetsbolaget Revelop påsklovsprogram i Fittja.

Det var knappast någon brist på idéer och kreativitet när Fastighetstidningen gjorde ett snabbt besök i The Good Talents lokaler i Fittja centrum en onsdag under påsklovsveckan. Just idag är det coaching med fem anställda på fastighetsföretaget Revelop.

– Vi äger en industri- och kontorsfastighet i Tumba. För oss är det viktigt att bidra till att stärka utvecklingen i de samhällen där vi verkar. Och för mig personligen känns detta extra kul eftersom jag är uppvuxen och fortfarande bor i Botkyrka, säger Vane Kostovski, förvaltningsansvarig på Revelop och coach i den grupp som Fastighetstidningen fick hänga på.

I slutet av veckan åker de 12 ungdomarna in till Revelops huvudkontor på Östermalm för att presentera sina hållbarhetslösningar sina hållbarhetslösningar.

– Det hör tyvärr inte till vanligheterna att man som ung Botkyrkabo får möjligheten att vandra in på ett kontor innerstan.

Vane Kostovski menar att det finns ett stort värde i att bidra till att ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden kan få en möjlighet att knyta kontakter och börja bygga upp ett nätverk utanför det egna området. Hans erfarenhet är att kollegorna, ofta med långa högskoleutbildningar bakom sig, tycker att ungdomarnas presentationer håller hög klass och mycket väl kan omsättas i praktiken.

– Vi är otroligt glada och stolta över att ha The Good Talents som samarbetspartner även i år. De har en strukturerad approach i både genomförande och uppföljning samtidigt som vi imponeras över den närvaro och de engagemang de visar när de arbetar tillsammans med ungdomarna. Flertalet av våra anställda har haft förmånen att få medverka som coacher och föreläsare vid dessa tillfällen och det har varit otroligt uppskattat och utvecklande även för oss. Mötena skänker inspiration, ger perspektiv och kreativitet samtidigt som våra medverkande ofta utrycker en enorm glädje över att få vara en del av detta, säger Revelops hållbarhetschef Anna Brännström.

The Good Talents är en ideell förening som i över tio år har arbetat med ledarskap och socialt entreprenörskap för unga i Botkyrka mellan 15–25 år.

– Både forskning och vår egna erfarenhet visar att många ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden upplever att de inte kan påverka sin framtid och känner misstroende gentemot samhället. Vi arbetar med att stärka egenmakten och att väcka engagemang för att bidra till samhället, säger Najat Abbas, verksamhetschef på The Good Talents.

I det arbetat menar hon att fastighetsbranschen både har resurser att bidra till förändring och samtidigt många gemensamma utmaningar. Nu under påsklovsveckan arbetar man alltså tillsammans med Revelop kring de Botkyrka kommuns hållbarhetsutmaningar.

Är det inte vanliga familjer som bor här?

Den grupp som Vane Kostovski coachar har fyllt sina post it-lappar med idéer kring hur man ska återerövra ett alltför ofta negativt narrativ kring Botkyrka. Alla i gruppen vittnar om att mötas av misstro och förutfattade meningar enbart utifrån hemadress.

– Det är ett stort problem. Alla vi som lever i förorterna möter samma fördomar, säger Nafaa Saibi.

Elias Bojerud tar upp en händelse som gjorde klyftorna extra tydliga –statsminister Ulf Kristerssons uttalande om mordet på artisten Einár i Hammarby Sjöstad.

– Då pratade han om att det var så hemskt att det nu började bli skjutningar där helt vanliga familjer bor. Vad menade han? Är det inte vanliga familjer som bor här?

Gruppen för intensiva diskussioner kring vilka artister som borde bjudas in till eventet. Vane Kostovskis förslag på Dogge Doggelito röstas ner av ungdomarna.

– Okej, jag börjar väl bli gammal, säger Vane Kostovskis.

Han får större framgång när han säger att Revelop har utmärkta ytor att erbjuda för att arrangera ett event.

Gruppen arbetar vidare kring mediefrågor. De konstatera att det är minst lika viktigt att få ut traditionell media som folk med många följare på sociala medier.

– Många äldre har fördomar. Därför är det viktigt att vi också syns i gammelmedia, resonerar Iris Ishak.

Nafaa Saibi fortsätter: – Ja, det är viktigt att det blir ett event för hela Stockholm. Vi som bor här vet ju redan att det är ett helt vanligt område, kanske bara lite mer invandrartätt. Det talas mycket om de kriminella. Men vad de inte vet är att vi som bor här hatar de kriminella lika mycket som de gör.