Stora utmaningar för chefer och ledare i byggbranschen

En ny undersökning gjord av Ledarna och Byggföretagen visar att många chefer har en stor arbetsbörda och har svårt att koppla av. Samtidigt upplevs jobbet vara både utvecklande och stimulerande.

Syftet med den partsgemensamma undersökningen var att undersöka hur chefer och ledare på alla nivåer inom bygg- och anläggningsbranschen upplever sin arbetssituation. Särskilt fokus var på balansen mellan krav och resurser i form av arbetsbelastning, arbetstid, nåbarhet, flexibilitet samt organisatoriskt stöd.

Nästan 2 000 chefer och arbetsledare besvarade enkäten och resultatet visar att nio av tio chefer/ledare tycker att deras jobb är meningsfullt och skulle rekommendera andra att söka sig till branschen. Samtidigt jobbar många övertid och hälften av de tillfrågade tycker att det saknas möjlighet till tillräcklig återhämtning efter arbetsintensiva perioder.

– Det är roligt att se vilken erfarenhet och stolthet som finns i branschen. Samtidigt visar undersökningen på utmaningar som vi parter gemensamt måste ta tag i, kommenterar Johanna Vilhelmsson, avtalsansvarig för Tjänstemannaavtalet hos Byggföretagen.

Av undersökningen framgår att fler än hälften uppskattar sin faktiska arbetstid per vecka mellan 40–49 timmar, och fyra av tio chefer/ledare uppger att de arbetar 50–59 timmar per vecka, eller mer. Ju högre upp i chefshierarkin, desto fler uppskattade arbetstimmar per vecka.

En stor andel (44 procent) upplever också att de saknar ork för att göra andra saker efter arbetsdagens slut och färre än hälften säger sig kunna lägga tankarna på arbetet åt sidan under sin lediga tid.

Ändå verkar många gilla sitt jobb. Drygt 50 procent av de svarande anser att det mest positiva är att utmanas och utvecklas, samt att leda och utveckla människor. Därtill tycker hälften att de har ett intressant och stimulerande arbete, och 88 procent känner att deras jobb är meningsfullt.

Enkätundersökningen skickades ut till alla Byggföretagens medlemsföretag i våras med uppmaningen om att sprida den till företagens tjänstemän. Enkäten gjordes inom ramen för arbetsgruppen Hållbara chefer som Byggföretagen har tillsammans med Ledarna.

Läs undersökningen här.