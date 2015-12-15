I juli föll bostadspriserna med 0,7 procent i Sverige som helhet. Bostadspriserna brukar som regel falla i juli. Rensat för normala säsongseffekter och andra tillfälliga effekter stod bostadspriserna stilla i juli.

– Normalt sett brukar bostadspriserna, mätta som genomsnitt för hela Sverige, sjunka i juli, vilket även blev fallet i år. Om man utgår från trenden där normala säsongseffekter men även andra tillfälliga effekter rensats bort så pekar siffrorna för juli på helt stillastående priser för Sverige som helhet, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

När det gäller lägenheter sjönk priserna i fem av sex regioner, som mest sjönk de i Storgöteborg med 4 procent och i Storstockholm med 3,4 procent. Norra Sverige gick mot strömmen med en prisökning på 2,3 procent.

Som helhet för Sverige sjönk lägenhetspriserna med 2,6 procent i juli, och ligger nu drygt 7 procent under toppnoteringarna från våren 2022.

– Om man utgår från prisutvecklingen så här långt i år och adderar genomsnittliga säsongseffekter med normalt stigande bostadspriser i augusti och sedan normalt fallande bostadspriser under september-december så skulle lägenhetspriserna sett över helåret 2025 falla med omkring 3 procent och villapriserna i princip stå stilla. Om det blir så är det en anmärkningsvärd utveckling sett till att bostadsräntorna fallit kraftigt och hushållens reala inkomster och köpkraft stiger, säger Robert Boije.

Villapriserna steg med 0,2 procent i juli för Sverige som helhet. Villapriserna ligger nu knappt 12 procent under toppnoteringarna från våren 2022.

Justerat för säsongseffekter visar trenden fortsatt prispress på lägenheter och en marginell uppgång för villor.

– Medan de säsongsjusterade försäljningsvolymerna på villor under 2025 legat kvar på ungefär samma nivå som i slutet av 2024 har de fallit kraftigt för lägenheter. Troligen är det de successivt höjda månadsavgifterna – och kanske förväntningar om fortsatt höjda avgifter – i bostadsrättsföreningar som vi nu ser slår igenom i både färre sålda lägenheter och lägre priser på lägenheter, säger Robert Boije.