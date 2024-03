Upptagen, var vänlig återkom en annan tid

DAVID LARSSON HEIDENBLAD

Titel: Docent i historia vid Lund universitet, författare och skribent.

Familj: Fru och tre barn.

Bor: I lägenhet i Lund.

Fritid: Är med barnen, umgås med vänner, tränar, läser, lyssnar på poddar och spelar strategikortspelet Magic.

Läser just nu: From strength to strength, Arthur C. Brooks. Handlar om att ändra bana mitt i livet.

Livsmotto: Jag ska aldrig bli bitter.

Blir glad: Över att få lära känna nya människor.

Blir förbannad: När jag är hungrig. Är som i Snickersreklamen.