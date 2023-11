Kontorsexperimentet

POP ÄR EN MODERN KONTORSPRODUKT

Will You Love Me Tomorrow, The Loco-Motion, Leader of the Pack. Du kan med säkert nynna åtminstone ett tjog av de hits som skrevs i Brill Building, som ligger i New York på Broadway vid 49:e gatan. Det var här som låtskrivarteam som Burt Bacharach & Hal David och Carole King & Gerry Goffin under 1960-talet skrev odödliga poplåtar på löpande band. Sen kom en period när artisterna förväntades göra låtskrivarjobbet själva.

Men under 2000-talet har utvecklingen vridits tillbaka. En av årets stora hits On My Love av Zara Larsson och David Guetta skapades av ett team på åtta upphovspersoner. Det är under medel. Drakes Nice for what från 2018 har exempelvis 21 upphovsmän. Travis Scotts hit Sicko mode skapades av hela 30 personer. Skillnaden är att popmakarna numera sitter utspridda över världen och jobbar i ett slags virtuellt Brill Building.