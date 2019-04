Wallenstam satsar på digitala boendetjänster

I den boende-app som Wallenstam nu lanserar i en första pilotvariant kan kunderna ta del av notiser om boendet, delningstjänster, möjlighet att boka gemensamma utrymmen och kontakta kundservice. Annons: Annons: Annons:



Tanken med Wallenstams nya digitala boendetjänster är att ge hyresgäster tillgång till sitt boende via mobilen.

– Vi ser en stor potential för digitala boendetjänster och vill kunna erbjuda smarta och effektiva lösningar för våra hyresgäster. Tjänsteutveckling är naturlig del i vårt innovations- och hållbarhetsarbete. Genom ett socialt flöde i appen kan våra bostadshyresgäster även omsätta delningsekonomi i praktiken, säger Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör i ett pressmeddelande.

Den app som nu lanseras för fyra fastigheter i Göteborg och Stockholm är ett samarbete med PropTech-företaget Tmpl från Uppsala och tillhandahålls genom Tmpl- plattformen. Efter en testperiod på tre månader är planen att Wallenstams app ska lanseras till samtliga bostadshyresgäster under hösten 2019.

Utöver att hitta frågor och svar, manualer och skötselinstruktioner kan hyresgästerna boka tider i gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, kontrollera sin el- och vattenförbrukning och få tillgång till tjänster som bilpoolen Wallenstam Go. I appen finns det också möjlighet att via ett socialt flöde dela, sälja, byta eller ge bort saker till sina grannar.

– Vi noterar med glädje ett snabbt ökande intresse för vår plattform och lägger allt fokus på att möta efterfrågan och utveckla såväl plattform som samarbeten och ytterligare tjänsteutbud, säger Henrik Svanqvist, vd på Tmpl.