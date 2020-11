Vita Huset blir grönt

Med Joe Biden flyttar klimatarbetet in i Vita Huset – bokstavligen. Det spår Mattias Goldmann i en lätt euforisk krönika.

Kampen om Vita Huset som institution slutade lyckligt. Med Biden vid rodret får världssamfundet ny tillförsikt, Parisavtalet får ny energi och all världens aktörer inom förnybart och effektiva nya marknader likaså.

Kampen om Vita Huset som byggnad är dock inte avgjord än – kanske blir Trump världens rikaste, mest kända husockupant? Men förr eller senare måste också denna tjurskalle acceptera fakta och lämna över nycklarna till Vita Huset till Joe och Jill Biden och deras hundar Champ och Major.

Melania Trump vägrade flytta in i Vita Huset förrän toaletterna Obama-familjen använt var utrivna och ersatta. Jag tror inte Jill och Joe är lika kinkiga med det; trots fyrtio år av senators- och vicepresidentsliv så är det ett jordnära par. Däremot är jag övertygad om att Vita Huset blir grönare än någonsin.

President Carter var först ut att förstå Vita Husets betydelse som symbol för en hållbar omställning. 1979 satte han 32 solpaneler på taket, som värmde upp vattnet för familjen Carters behov, Vita Husets tvättstuga och café. Vid invigningen sade Carter att ”om en generation kan dessa solpaneler antingen vara museiföremål och kuriosa, ett exempel på vad vi valde att inte göra, eller en liten del av ett av de mest spännande äventyr det amerikanska folket har haft; att med hjälp av solen berika våra liv och lämna vårt beroende av utländsk olja.”

Det blev det förstnämnda. När Reagan året därpå vann valet var det med löftet om en stat som skulle göra så lite som möjligt, och att ha solpaneler på statens mest kända byggnad ingick inte så de plockades ner ett par år senare. Eftersom dessa solceller är historiska, finns de bland annat på Smithsonians National Museum of American History i Washington D.C., på Solteknikmuséet i Dezhou i Kina och förstås på Jimmy Carter Presidential Library and Museum i Atlanta, Georgia – delstaten som gjorde att Biden kunde utropas till president.

Vita huset blev åter en plats för tekniska lösningar när George W. Bush satte upp solfångare 2002, för att värma vattnet i Vita Husets pool.

Solceller på taket blev det först under president Obama 2013. Nu var budskapet ett helt annat än under Carter: Solceller är lönsamma, så här minskar vi vår elnota! Årligen genererar de nästan 20 000 kWh, med en återbetalningstid på åtta år – lagom till Biden flyttar in har solcellerna lönat sig!

Det förvånar nog ingen att det inte togs några nya hållbarhetsinitiativ på Vita Husets område under Trumps fyra år. Men solcellerna finns kvar, liksom trädgården som Michelle Obama anlade för att odla grönsaker till Vita Husets kök.

När Biden-familjen väl fått nycklarna är jag övertygad om att de snabbt kommer att göra mer för att Vita Huset ska vara en ledstjärna för omställningen. Kom ihåg var du hörde det först; det blir betydligt mer solceller, kanske ett minivindkraftverk, kanske värmeväxlare och bergvärme. Förmodligen kommer den första eldrivna president-limousinen att stå på induktiv laddning under solcellstaket, medan Champ och Major gräver efter godbitar i Vita Husets kompost. Vi kan alla leda med det goda exemplets makt, och lita på mig: Vita Huset blir en grön ledstjärna under Biden.

Mattias Goldmann,

Hållbarhetschef Sweco