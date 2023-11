Virtuella kraftverk bidrar till stabila nät

Nu lanserar Solcellsbolaget Svea Solar sitt virtuella kraftverk. Meningen är att solcellsanläggningar och solcellsparker ska bidra till balansen i elnätet.

För att kunna gå över till en helt förnyelsebar energiproduktion menar Erik Martinson, vd Svea Solar, att det är nödvändigt att kunna matcha alla olika laster i elnätet för att på så vis skapa stabilitet mellan produktion och konsumtion. Här menar han att Svea Solars nylanserade virtuella kraftverk, där man kopplar upp sig mot Svenska Kraftnäts frekvensmarknad, kommer att kunna bli att viktigt bidrag.

– Det vi gör är att koppla samman våra kunders batterier, solceller, elbilsladdning och på sikt även värmepumpar. När frekvensen går ner i elnätet kan vi ta från den samlade elproduktionen och i realtid skicka in extra i elnätet. Åt andra hållet kan ett överskott absorberas genom att vi slår av solanläggningar och framför allt laddar upp batterier, säger Erik Martinson.

Han sticker ut hakan och menar att när fler produkter med förnybar energi är med och bidrar så blir det allt svårare för fossila bränslen och dyr kärnkraft att försvara sin roll i det europeiska energisystemet. Svea Solars målsättning är att koppla upp över 400 MW till nätet under nästa år, något som motsvarar ett mindre kärnkraftverk.

För kunderna innebär uppkopplingen till flexibilitetsmarknaden en möjlighet att tjäna ytterligare pengar på sin anläggning. Det genom att få belöning även för att stabilisera elnätet några sekunder då och då. Det virtuella kraftverket kan reglera frekvens över sekunder och minuter. Men enligt Erik Martinson så kan man genom möjligheten att styra last från timmar med hög last, till timmar med låg last, påverka variationer i elnätet över hela dygn.

– En förutsättning för att nu kunna göra detta är att mängden fastighetsbatterier ökat enormt mycket. Två tredjedelar av de anläggningar vi levererar till villakunder säljs med batterier och vi ser även hur efterfrågan ökar hos våra kommersiella fastighetskunder ökar, säger Erik Martinson.

Tre faktorer förklarar enligt Erik Martinson denna snabba utveckling: Dels att batterierna i sig blivit billigare, dels att allt större variationer mellan högt och lågt elpris över dygnet gör det laddningen lönsam. Till det kommer nu också möjligheten att nu bli kund på frekvensmarknaden.