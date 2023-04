Vinnaren i tävlingen om Helsingborgs nya badhus korad

Tävlingsjuryn har utsett förslaget Niveau+ till vinnare av arkitekttävlingen att gestalta Oceanbadet, det nya badhuset i Helsingborg.

Helsingborg växer och det innebär bland annat ett högt besökstryck på befintliga sim- och badanläggningar. Det föreslagna Oceanbadet blir ett aktivitets- och familjebad, med plats för vattensport, motion, nöje och rekreation. Dessutom blir det en ny tävlingsbassäng som är godkänd för tävlingar på SM-nivå.

Tävlingen anordnandes tillsammans med Sveriges Arkitekter som har lång erfarenhet av olika typer av arkitekttävlingar. Efter en prekvalificeringsprocess där ett 30-tal företag deltog bjöds fem olika team av arkitektkontor in att delta i tävlingen under anonymitet.

– Genom att tävla får flera arkitekter eller team arbeta på lika villkor med samma uppgift, i konkurrens om ett uppdrag. Det är ett bra sätt att få många kvalificerade lösningar på hur ett badhus kan se ut och byggas på bästa sätt. Det var oerhört hög nivå på samtliga bidrag, men till slut så enades vi om en vinnare, kommenterar Anna Möller, stadsbyggnadsdirektör och ordförande i tävlingsjuryn.

Förslagsställare till det vinnande förslaget är Yellon AB, Arkitekt SAR/MSA, Lund+Slaatto Arkitekter AS samt Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter AS. Intentionen är att badhuset ska stå klart under 2027.

Ur juryns motivering:

”Niveau+ är en byggnad som är mycket stark i sin karaktär som kommer att stärka Helsingborg som resmål. Detta kan bli en mycket välfungerande, attraktiv och spännande badanläggning. Byggnaden är i tegel, som är så typiskt för Helsingborg och invändigt finns många vackra och funktionella rum. Byggnaden kommer att fungera utmärkt för såväl motionssimmaren som barnfamiljer och vid stora simtävlingar.”