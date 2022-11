Vinnare utsedda till Kista Open Art

Mer än 100 bidrag skickades in till konsttävlingen Kista Open Art, som ska främja en kreativ förändring på Kistas gator. Nu har två vinnare korats – Blobb.TV och Magid Abdul-Karem.

Att åstadkomma en kreativ förändring på Kistas gator var målet med konsttävlingen Kista Open Art som lanserades innan sommaren. Konstverken skulle gå under temat “Creative change” och prispotten låg på 100 000 kronor till vardera vinnare för att förverkliga sitt bidrag.

Bakom tävlingen ligger Kista Limitless – ett initiativ startat av fastighetsägarna Atrium Ljungberg, Castellum, Corem, Revelop och Vasakronan, vars huvudsakliga syfte är att stärka området som kreativt nav och tillväxtmotor.

– Kista är platsen för företag i teknisk framkant. Kreativitet och innovation är två värden som alltid präglat området och som vi vill fortsätta att ta fasta på. Vinnarna kommer, utöver att förbättra stadsbilden för alla som vistas i Kista, framförallt att inspirera, säger Johan Thomsson, vd för Kista Limitless, i en kommentar.

Inom loppet av en månad hade mer än 100 bidrag skickats in, och nu har två vinnare korats: virtual reality-kreatören under aliaset Blobb.tv och konstnären Magid Abdul-Karem. Båda konstverken kommer uppföras under det kommande året.

Blobb.TV är kreatören som ligger bakom vinnarbidraget för det vita huset på Blåfjällsgatan. Med målet att skapa ett verk som både förmedlar och förkroppsligar kreativ förändring har hon kombinerat traditionell illustration med det senaste inom visuell teknologi och animation. Resultatet är en fasadmålning som byter färg och skepnad när man betraktar den genom telefonens kamera. Konstverket kommer med sin innovativa form även bli det första offentliga Augmented Reality-konstverket i Stockholm.

Vinnaren bakom det andra konstverket på den gråa väggen vid Grönlandsgången är konstnären Magid Abdul-Karem, som även är sjuksköterska och energiingenjör och bosatt i Kista. Med verket ”Steget vidare”, som visar Kistas tusen år gamla runsten i händerna på en astronaut, ger han ett historiskt uttryck för Kistas förändring. Verket kommer inte bara att realiseras fysiskt, utan likväl förevigas som en NFT (Non-Fungible Token) och kan på så sätt generera en intäkt som möjliggör ytterligare offentlig konst i Kista.