Villazero tävlar om nytt hållbarhetspris

Småhusprojektet, som i höstas korades till Årets NollCO2-projekt på Sweden Green Building Awards, kan nu få ett nytt pris.

Villazero i Borlänge, som är klassat som världens första koldioxidneutrala småhus, är ett samverkansprojekt som Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna har drivit tillsammans med stöd ifrån Region Dalarna. I höstas vann man priset som Årets NollCO2-projekt på Sweden Green Building Awards.

Nu har projektet chans till en ny fjäder i hatten. Villazero är nominerad i det nyinstiftade priset Scandinavian Design Awards, i kategorin Årets Hållbarhetspris. Där tävlar Villazero mot danska Realdania By & Byg och norska Vestre.

Utmärkelsen är ett initiativ för att uppmärksamma såväl etablerade aktörer som nykomlingar inom arkitektur, inredning och design i Skandinavien. Priset, som delas ut under under Stockholm Design Week 2023 den 6 februari, är ett samarbete mellan förlaget It Is Media och Stockholm Furniture Fair.

Förlaget It Is Media har tidigare stått bakom utmärkelsen Swedish Design Awards by Rum, som tilldelats svenska formgivare och arkitekter i 10 år. Stockholm Furniture Fair har i sin tur stått bakom Editors Choice Awards. Nu initieras ett samarbete för att ge mer tyngd och substans till såväl priserna som pristagarna. Målet är att skapa ett stort gemensamt pris med internationell utblick.