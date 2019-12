Vill bjuda på julmagi

Skandiafastigheters Ulrika Nordström, marknadschef för Väla handelsområde, är laddad inför årets viktigaste dag. Annons: Annons:



Vad betyder annandagen för er?

– Av tradition är det stora reastartsdagen. Men för många handlar det inte bara om att bocka av en lång shoppinglista. Jag tror att många också har ett behov av att komma ut och röra på sig och träffa folk. Och här finns mycket att titta på och trevliga miljöer.

Ja, berätta om årets juldekorationer.

– Vi satsar på dekorationer med mycket ljus och värme. Tomtar och paket står butikerna ändå för. Ambitionen är att förändra rummet. När man kommer in ska man känna: Wow, nu är det jul! Men det ska samtidigt upplevas som ett helt nytt rum, utan att försköna vad som redan är. För det är vad Väla står för – vi finns till för att folk ska kunna försköna sina liv.

Gör ni några särskilda event?

– Själva juldekorationen ska vara en upplevelse i sig. I dagens sociala medier vill man ju gärna skapa platser där folk kan ta en selfie och dela med vänner. Under året jobbar vi mycket med olika event. Men just under julveckorna låter vi handeln ta sin plats.