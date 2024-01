Vikande bostadsbyggande under december

Byggstarterna av bostäder sjönk med nästan fem procent mellan november och december enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Byggandet utanför bostadssektorn bidrar dock till att hålla uppe nivån.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, sjönk med 0,3 procent under december. Bostadsbyggandet sjönk med 4,7 procent medan övrigt byggande ökade med 1,3 procent.

De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 6,7 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 39 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med 14 procent.

– Vi såg också ganska stora nedrevideringar av tidigare månadsutfall, framför allt i bostadssektorn, som gör att trenden ser lite mer negativ ut nu än tidigare under hösten. Överlag är det osäkert just nu. Det finns en hel del projekt som skulle kunna byggstartas under 2024, frågan är om det kommer att göras, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Resultatet signalerar att bostadsbyggandet planade ut under hösten men vände nedåt igen under slutet av året. Trenden med kraftiga nedrevideringar av tidigare månadsutfall, till följd av ny information om inställda och uppskjutna projekt, verkar fortsätta. I nuläget indikeras en årstakt på 19 000 byggstartade bostäder för både fjärde och första kvartalet.

– Det är svårt att dra slutsatser utifrån enstaka månadsutfall. Men det kan vara så att Bostadsindikatorn har återtagit sin nedåtgående trend efter ett par månader med mer positiva signaler. Att flera projekt som tidigare rapporterats som byggstartade i efterhand visar sig vara inställda är också negativt för utsikterna, säger Tor Borg.

Newsec kom nyligen med en analys där de förutspår att bostadsmarknaden blir mer attraktiv under 2024. Men enligt er indikator går ju byggandet ner. Hur går det ihop?

– Om räntenivån går ner som de tror och driftsnettona inte minskar, det vill säga att hyrorna ökar minst i takt med kostnaden för drift och underhåll, så ökar ju det sammantagna förvaltningsresultatet. Så länge man inte får vakanser… Det borde göra hyresfastigheter i det befintliga beståndet lite mer attraktiva än tidigare. Men det är ju fortfarande dyrt att köpa denna sorts fastigheter.

– För nyproduktion är det fortfarande så att den hyra som går att få ut inte ger tillräcklig avkastning när bygg- och kapitalkostnaderna dras bort. Vakansrisken är dessutom mycket högre i nyproduktionen eftersom hyrorna är högre än i det äldre beståndet, säger Tor Borg.

Övrigt byggande har pendlat lite upp och ned kring höga nivåer det senaste halvåret. Industriprojekt bidrar till att hålla uppe nivån. Årstakten var +13,7 procent i december vilket är ungefär samma nivå som förra månaden.

– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn har pendlat kring nuvarande historiskt höga nivåer under det andra halvåret. Stocken av projekt i tidiga faser borde kunna motivera en fortsatt hög byggtakt, men det finns en risk att nedgången i bostadsbyggandet drar med sig övrigt byggande också, säger Tor Borg.