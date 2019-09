Världsekonomin står inför ett paradigmskifte

Fastighetsmarknaden gynnas av sommarens räntefall, men på längre sikt kan vi vara på väg in i en ekonomi med högre inflation och långräntor.

Det globala makroläget har försvagats betydligt under de senaste månaderna och obligationsmarknaden signalerar en kommande global recession. Det är inte osannolikt att vi står inför ett paradigmskifte under kommande år. De senaste 30 åren har en nyliberal världsekonomi med snabb globalisering och extremt expansiv centralbanks-politik gynnat kapital på bekostnad av arbete. Inflationen har tryckts ner av globalisering (med tryck nedåt på priser och löner), automatisering, samt inflationsmål hos centralbankerna.

Mycket tyder nu på att vi går mot en period där det politiska trycket ökar för att få en jämnare fördelning av tillväxten. Allt fler politiker har börjat förorda mer finanspolitisk stimulans direktfinansierat av centralbankerna.

Hög aktivitet på transaktionsmarknaden under våren

Marknadsaktiviteten var god under sommaren och den sammantagna volymen under juni och juli var cirka 30 miljarder kronor, vilket är jämförbart med samma period 2018. Den rullande 12-månaders transaktionsvolymen ligger på cirka 143 miljarder kronor.