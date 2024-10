VA-taxor: ”Det blir trots allt medborgarna som behöver betala”

I årets granskning av Nils Holgersson-gruppen stod Danderyd för den procentuellt största höjningen. En justering för större rättvisa mellan kunderna enligt VA-chefen David Johannesson.

I en kommentar till de siffror som Nils Holgersson-gruppen redovisar menar Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige, att prissättningen på flera håll präglas av brist på transparens. I Danderyd till exempel, där taxan höjs med över 63 procent – procentuellt den största höjningen i landet.

– Där sköter Solör Bioenergi den dagliga driften av vattenledningar och avlopp. Var finns kostnadskontrollen med en extern aktör som sköter drift? frågar sig Rikard Silverfur.

David Johannesson, VA-Avfallschef, menar att det är en höjning från ursprungligen låga taxor.

Varför så mycket och så plötsligt. Hade ni inte kännedom om investeringsbehov i va-nätet sen tidigare?

– Det handlar om att vi sett över taxorna utifrån Svenskt Vattens nya mall. I samband med det kunde vi konstatera att hyresfastigheter betalar en, jämfört med villaägare, förhållandevis låg taxa, förklarar David Johannesson.

Det för alltså med sig att typhuset i Nils Holgersson-undersökningen får en mycket kraftig höjning. Utslaget på alla kunder landar höjningen på 16 procent.

Även det är såklart en ganska rejäl höjning.

– Precis som i alla kommuner ökar investeringsbehovet, vilket vi behöver ta höjd för.

David Johannesson tycker dock att kommunen valt en ur det avseendet fungerande modell.

– Vi har haft externa entreprenader för VA-driften i över 20 år. Förfarandet är att vi noga beskriver tjänsten som ska utföras och upphandlar det på den fria marknaden. Lägst pris vinner.

David Johannesson menar att det finns avtal som noga reglerar pris för olika tjänster som utförs, vilket enligt honom ger god kostnadskontroll.

Gäller det även större upprustningsåtgärder, även Danderyd har väl en underhållsskuld att beta av?

– Solör står för ren drift. De lagar läckor, fixar stopp och så vidare. Större reinvesteringsarbeten handlar vi upp separat i konkurrens, säger David Johannesson.

En del av investeringarna måste göras på grund ändrade krav på resiliens och klimatanpassningar. Är det rimligt att VA-kollektivet ska bekosta vad som inte är ren återinvestering?

– Det är en stor nationell fråga. Som lagstiftningen ser ut nu är det VA-kollektivet som betalar via taxan. Någon ska betala, och om det sker via VA-taxa eller via skattsedeln blir egentligen samma summa som ska betalas per individ, menar David Johannesson.

Fastighetsägarna har föreslagit en ny finansieringsmodell där stat, kommun och VA-kollektivet delar på ansvaret. Vad säger du om en sådan modell?

– Även där blir det trots allt medborgarna som behöver betala. Så jag har egentligen ingen bestämd åsikt. Inte mer än att det ofrånkomligt kommer att krävas väldigt stora investeringar i Danderyd, och i princip alla andra kommuner.