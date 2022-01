UVC-ljus i lokaler kan minska virusspridning

Genom att bestråla ventilationsluften med UVC-ljus skulle man kunna rena lokaler från virus på platser där människor vistas och arbetar. Det säger Christina Isaxon, som forskar om aerosolteknologi vid Lunds universitet.

Ultraviolett strålning (UVC) har använts i vissa branscher i många år, bland annat i laboratorier och till vattenrening. Inom livsmedelsindustrin används UVC till att döda bakterier och svamptillväxter på ytan av frukt, och därmed bidra till att hålla frukten fräsch längre.

Nu finns det tankar på att även använda UVC i kommersiella lokaler för att minska risken för virussmitta.

[ Annons ]

– UVC har visat sig vara effektivt mot virus, bakterier och svamp, och används ganska mycket inom olika sektorer, så i princip kan man även använda tekniken på gym, kontor, och i konsertlokaler, teatersalonger och butiker, säger Christina Isaxon.

Hon är forskare på Lunds universitet, och är inriktad på aerosoler, det vill säga de ytterst små partiklar som finns i luften. Covid-19 är av WHO definierat som en luftburen smitta, då allt fler tecken tyder på att det kan finnas virusbärande aerosoler i luften, och då skulle UVC-ljuset ta kål på smittan.

– Man behöver nog tillräckligt många lampor som är placerade på ett genomtänkt sätt för att vara säker på att ljuset når överallt. Sedan finns det ju alltid lite luft på ställen som inte ljuset når fram till lika effektivt, till exempel inne i skåp. Men den mängden luft som finns där vore så försvinnande liten att den borde gå att bortse från.

Det stora problemet är att UVC, som är den starkaste formen av ultraviolett strålning, även är skadlig för människor. Därför kan den bara användas när lokalen är helt tom.

– Ja, detta är nog den viktigaste punkten. Det kommer vara superren luft på morgnarna, men om man inte kan ha ljuset på under dagen är ju den rena luften inte ren längre så fort man stoppat in den första människan i denna ekvation.

Detta skulle man dock kunna lösa, eller i alla fall göra lite bättre, genom att istället bestråla ventilationsluften.

– Om man lät ventilationsluften passera UVC-strålning innan den ens kommer in i lokalen, då vet man att den inte är kontaminerad, och ventilationen är ju igång även när det är människor i lokalen. Sedan kommer förstås en del luft in via dörren då personer går ut och in. För att lösa det skulle man kunna ha en sluss med UVC-renad luft vid ingången.

Inget av detta hindrar dock människor från att andas ut virus om de är smittade, och inget av detta dödar de utandade virusen under tiden människor är i lokalen.

– Detta kan man nog bara komma åt genom att bättra på ventilationens kapacitet, alltså öka antalet luftomsättningar, och därmed mer effektivt späda ut kontaminerad luft med ren luft.