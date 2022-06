Trygghetsarbete: Nytt drag i Uppsala

Spela schack, sjung, eller dansa i skymningen. Forumtorget, mitt i Uppsala, är sig inte likt. Här är det alltid något på gång som lockar människor att stanna.

Forumtorget har länge varit en plats som många skyndar förbi. Men våren 2021 började saker hända. Då inleddes ett tvåårigt pilotprojekt inom ramen för Centrum för AMP, Affärs- och medborgarplatsmodellen.

– För att locka folk behöver det hända saker, hela tiden. Det skapar nyfikenhet. Det behöver inte vara stora event. Enkla saker uppskattas av många, som att utmana någon på ett parti på vårt stora schackbräde, säger verksamhetsledare Carlos Lopez.

Även miljön är viktig. Att besökarna ser att det är rent, snyggt och ombonat. Till exempel genom att sätta upp 22 stora lampskärmar som lyser upp i gränden mellan Åhlénshuset och Forum-kvarteret.

– Jag tror att människor känner att vi verkligen tar hand om platsen. Att det är trevligt att vara här och att det anordnas aktiviteter som gör det levande. Det här är något jag brinner för och det känns fantastiskt att responsen varit så positiv, säger Carlos Lopez.

Trygga offentliga rum Centrum för AMP utvecklar och tar hand om offentliga rum. Målet är trevliga och trygga platser. Organisationen utvecklar och sprider Affärs och medborgarplatsmodellen som lanserades av Trygghetskommissionen 2018, under ledning av Fredrik Reinfeldt.

Det gäller också att hitta de aktiviteter som passar just på Forumtorget och som lockar olika målgrupper. På måndagar sångstund med Förskolan Pelle Svanslös. Alla som vill kan sjunga tillsammans med barnen. Varje torsdag är det kreativt pyssel. Även sen eftermiddag och kväll händer det saker. På tisdagarna dansas det zumba och på onsdagarna salsa och bugg.

– Vi anpassar oss efter säsong. Och det är klart att det är lättare att ordna saker utomhus under vår och sommar. I maj förra året bjöd vi varje helg in till Live in the Square. Vi gav plats för dans, konst, scenkonst och musik. Det var ett sätt att skapa ett stort engagemang för en bred publik med olika intressen.

Nu väntar sommaren och då kommer Forumtorget, via kommunen, få hjälp av sommarjobbare.

– De ska bygga upp olika stationer där de bjuder in och utmanar andra unga. Till exempel i schack eller i att måla. Helt klart är det ungdomar som når andra ungdomar bäst.

Alltså, ibland får min chef stoppa mig och säga ta det lite lugnt nu.

Precis intill torget finns Forumtorgets idéhubb. Där välkomnar Carlos Lopez alla som har idéer om vad de vill se på torget.

– Det är många som knackar på. För att involvera och inkludera är dialogen med människor jätteviktig. Det bor en stor kraft i invånarna i en stad och den vill vi förvalta, säger han och fortsätter:

– Vi samarbetar också med lokala aktörer och föreningar som gör ett fantastiskt jobb. Med kommunen och fastighetsägarna har vi täta avstämningar, inte minst kring frågor om trygghet.

Carlos Lopez pratar snabbt. Orden nästan trillar över varandra. Han har tusen idéer om vad som kan få Forumtorget att leva. Hur människor, oavsett intresse, ålder och bakgrund ska hitta en gemenskap i något som passar just dem. Att de ska tänka: undrar vad som händer på torget i dag?

– Alltså, ibland får min chef stoppa mig och säga ta det lite lugnt nu. Och det är bra, ibland behöver jag någon som bromsar mig. I en organisation behövs människor med olika egenskaper. Om alla är för lika blir det pannkaka.