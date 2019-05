Toppvåningarna i The Point uthyrda

IT-bolaget System Verification hyr de två översta våningarna i The Point. Även Babyliss Nordic AB, Corplus och Emerse Sverige har tecknat avtal med Annehem. Annons: Annons: Annons:



Kontorshuset The Point är just nu under uppförande i Hyllie i Malmö och beräknas stå färdigt i slutet av 2019, System Verification flyttar in på våning 29 och 29. De får sällskap av Babyliss Nordic, Emerse Sverige och Corplus, som flyttar in på våningarna 21 respektive 12 och 11.

– Att System Verification väljer att teckna avtal i The Point är riktigt roligt. Vi har hyrt ut till dem tidigare och är nu mycket glada att få hjälpa dem till ännu ett nytt kontor, säger Pia Andersson, VD, Annehem.

Hamdija Jusufagic, ekonomichef på System Verification, berättar i ett uttalanade att företaget haft ögonen på The Point under ett tag innan man skrev på avtalet.

– Hela det visionära konceptet och premiumkänslan passar oss perfekt. Dessutom är läget, integrationen till Quality Hotel View och inte minst utsikten vi får på våning 28 och 29 fantastiskt, säger han i en kommentar.