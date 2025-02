Tonvis med textilier samlades in under 2024

Under 2024 har flera fastighetsägare underlättat för sina hyresgäster att sortera ut sitt textilavfall. Bland dem Svenska Bostäder som samlat in 128 ton textilier.

Sedan årskiftet är det inte längre tillåtet att slänga textilier i hushållssoporna. Fastighetsägare är inte skyldiga att organisera fastighetsnära insamling av textilier, men vissa aktörer har ändå valt att anpassa sig till de nya kraven.

Svenska Bostäder, exempelvis, har under 2024 samlat in 128 ton textilier. Hyresgäster kan enkelt lämna sina textilier för återbruk och återvinning i containrar som står utplacerade runt om deras bostadsområden.

Containrarna tas om hand av organisationen Human Bridge, som samlar in, reparerar och skickar ut kläder och sjukvårdsutrustning som bistånd till olika platser i världen. Kläder i användbart skick säljs via Lindra Second hand i Kärrtorp, eller så skickas de ut till humanitära insatser i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

Resterande textilier säljs till den internationella sorteringsindustrin och delas upp för återbruk och återvinning.

– Vi är glada och stolta över vårt samarbete med Human Bridge. Det underlättar för våra hyresgäster att göra miljö- och klimatsmarta val samtidigt som den insamlade textilien gör gott för både miljö och människor, säger Sara Wallin, ansvarig för hållbarhet på Svenska Bostäder.

Fastighetstidningen har tidigare skrivit om UF-företaget Collect UF, som säljer återvinningskassar för textilier till fastighetsägare och kommuner. En av de första kunderna är kommunala Håbohus, som också samarbetade med Human Bridge som stod för upphämtningen av de fyllda återvinningskassarna.

– Att hjälpa till med insamling av textilier är ett bra sätt för oss att underlätta för våra hyresgäster, det ska vara lätt att göra rätt så att säga, förklarade Anneli Algeson Rask, Miljö- & kvalitetsansvarig på Håbohus.

Någon annan som vill göra det lätt att göra rätt är Familjebostäder i Göteborg, som Fastighetstidningen också skrivit om tidigare. Sedan 2018 har de i samarbete med Myrorna, Björkåfrihet och Human Bridge haft drygt 100 insamlingsboxar utplacerade för textilinsamling. Under 2024 samlade de in 78 ton textilier.