The Lobby prisas som bästa nordiska innovation

AMF Fastigheters The Lobby utsågs till Best Nordic innovation 2019 på NCSC Nordic Awards. Enligt juryn är The Lobby en möjlig "game-changer för branschen."



NCSC Awards arrangeras årligen av Nordic Council of Shopping Centers i syfte att stödja retailbranschens utveckling. I oktober i fjol vann The Lobby Best innovation i NCSC Awards och gick som svenskt bidrag vidare till den nordiska tävlingen.

Juryns motivering löd: Innovation föds ur fokus, disciplin och tålamod. I dessa dagar är alla fokuserade på att klämma ut varje droppe av personlig produktivitet och självförbättring ur sig själva. Det tar dem bara längre bort från innovation. Det är fokus på den stora bilden som driver oss framåt och gör att man kommer fram till unika lösningar på svåra utmaningar. I en tid då förändring är den enda konstanten kan det här djärva nya konceptet bli en game-changer för branschen.

– Det är med glädje och stolthet som vi tar emot priset för Best Nordic innovation 2019! Allt sedan vi började skissa på The Lobby har vårt mål varit att skapa en plats där innovation och experimentlusta står i centrum. Att The Lobby nu ses som nordens bästa innovation är ett kvitto på att vi tillsammans med våra modiga hyresgäster och samarbetspartners har lyckats skapa en plats där morgondagens handelslösningar kan ta form, säger Annelie Gullström, affärsutvecklingschef AMF Fastigheter.

The Lobby invigdes under våren 2018 och är enligt AMF Fastigheter tänkt att ”samla innovativa lösningar för morgondagens shopping, umgänge och service under ett och samma tak.” Under The Lobbys första år ställde 174 varumärken ut, samtidigt som 195 event och aktiveringar hölls.