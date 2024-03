Svårt att få ekonomin att gå ihop för barnfamiljer

En ny Sifo-undersökning bekräftar att det är ett ovanligt tufft ekonomiskt läge för barnfamiljer med små ekonomiska marginaler.

Undersökningen är gjord på initiativ av Hyresgästföreningen, Röda Korset, Rädda Barnen och Majblomman, och presenterades under onsdagens temadag om barnfattigdom i Sverige. Enligt rapporten har fyra av tio ensamstående föräldrar med lägre inkomst behövt låna pengar för att kunna betala grundläggande utgifter de senaste sex månaderna.

Den visar också att en av fem ensamstående föräldrar med lägre inkomst har inte haft råd att äta sig mätt vid något eller flera tillfällen de senaste sex månaderna. Läget för de mest utsatta familjerna är allvarligare än förra året.

[ Annons ]

Utöver det framgår det att nästan varannan ensamstående förälder och var tredje sammanboende förälder med lägre inkomst inte haft råd att köpa näringsriktig mat varje dag i veckan.

Fyra av tio ensamstående föräldrar och två av tio av sammanboende föräldrar skulle som mest klara av ökade utgifter på 1 000 kronor innan det blir svårt att betala räkningarna. En tydlig försämring jämfört med förra året, då det var 32 procent av ensamstående och 9 procent av sammanboende som uppgav samma svårighet.

Därtill har drygt varannan ensamstående förälder och mer än tre av tio sammanboende föräldrar haft svårigheter att betala för fritidsaktiviteter till barnen.

Det är dags att politiken kliver in och prioriterar barnfamiljer.

Inflation, hyreshöjningar, höga räntor och stigande matpriser innebär ökad press på grupper med små eller inga ekonomiska marginaler och har slagit extra hårt mot de familjer som redan tidigare hade svårt att få pengarna att räcka till. Och det är barnen som tar smällen, menar Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

– Många ensamstående mammor tvingas göra brutala prioriteringar just nu. Vi pratar med föräldrar som behöver låna för att klara av hyran. Det gör mig orolig att så många barn i Sverige idag tvingas växa upp med stressen kring ekonomin, som inte får möjligheten att vara just barn. Vi tror att ett omtag kring bostadsbidraget skulle kunna vara en del av lösningen och minska stressen för många familjer som vänder på varenda krona. Det är dags att politiken kliver in och prioriterar barnfamiljer.

Organisationernas förslag för att minska barnfattigdomen:

Höj bostadsbidraget

Alla barn har rätt till ett tryggt boende. Bostadsbidraget är ett sätt för staten att ge barnfamiljer med låga inkomster ökade möjligheter att få en skälig bostad.

Höj barnbidraget

Barn ska inte behöva lida brist på mat och kläder i Sverige. Barnbidraget är ett effektivt och lättadministrerat verktyg som når alla, inklusive de mest utsatta barnfamiljerna. Därför bör det höjas.

Inför gratis fritidsaktiviteter och avgiftsfri kollektivtrafik

Barn i utsatta områden deltar i mindre utsträckning i idrott och fritidsaktiviteter. Det beror bland annat på aktivitetsavgifter och kostnader för kollektivtrafik. Inför därför kostnadsfria och subventionerade aktiviteter samt fri tillgång till kollektivtrafik för att fler ska kunna ta sig till aktiviteterna.

Erbjud skolfrukost

Barn ska inte tvingas börja skoldagen utan mat i magen. Vi vet att detta tydligt försämrar deras studieresultat. Därför bör det vara obligatoriskt för alla skolor att erbjuda skolfrukost till barn och ungdomar.