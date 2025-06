Studenter i Skellefteå erbjuds permanent och reducerat boende

Den enes död är den andres bröd, lyder ett talesätt. Det realiseras nu i Skellefteå, där Northvolts konkurs har lett till ett överflöd av nybyggda hyresbostäder som nu erbjuds studenter på orten.

Skellefteå har de senaste åren haft en av Sveriges högsta inflyttning i numeriska siffror vilket skapade stor bostadsbrist och behov att nyttja tillfälligt boende i flyttbara moduler med tillfälliga bygglov.

Men sedan uppdagades problemen med Northvolt som kulminerade med batteritillverkarens konkurs. Nu finns det i stället ett överskott av lägenheter, och studenter vid Campus Skellefteå kommer från och med i höst att erbjudas nybyggda permanenta och centrumnära bostäder med högre standard.

Kommunala bostadsbolaget Skebo, som de senaste åren hyrt ut 220 studentrum i moduler på campusområdet, kommer att avveckla dessa i samband med att det tillfälliga bygglovet för modulerna går ut.

– Sedan Northvolts utmaningar med start i oktober 2024 så har Skellefteå tappat cirka 1 300 invånare, vilket fortfarande är mindre än totala inflyttningen under 2024 och betydligt färre än alla förlorade arbetstillfällen på Northvolt. Det visar att viljan att hitta annan försörjning och kunna bo kvar är stor samtidigt som inflyttning pågår till andra arbetsgivare, säger Helena Markgren, VD på Skebo.

Samtidigt gör minskningen på runt 1 000 invånare under kort tid att det numera finns högre utbud av bostäder att köpa och att hyra.

– Därför känns tajmingen bra att påbörja avvecklingen av de tillfälliga modulerna för studenter redan hösten innan bygglovet går ut, säger Helena Markgren

Inga nya hyresavtal i modulerna tecknas därmed från och med hösten 2025. De studenter som redan bor i modulerna får bo kvar där till slutlig avveckling sommaren 2026.

Förhoppningsvis bidrar det till att Skellefteås studenter stannar även efter färdig examen.

De nybyggda lägenheterna har också en högre standard, men till en lägre kostnad för Skebo, än de befintliga modulerna som erbjuds i dag. Hyresnivån är helt i paritet med liknande nyproduktion i våra närmaste universitetsstäder Umeå och Luleå, enligt Helena Markgren.

Modulerna kostar nämligen mer per kvm än de nybyggda permanenta bostäderna. Detta på grund av att även tillfälliga bostäder i form av moduler kräver viss grundläggning, VA anslutningar, hantering av sopor etc och kostnaden för detta måste skrivas av under hyresperioden eftersom det ska återställas.

– Lägg därtill till hyra för modulerna, kostnad för uppvärmning via direktverkande el, extra rondering och städning – det gör att vi kan bygga permanenta bostäder till en lägre kvadratmeterkostnad för oss som fastighetsägare. Dessutom har Skellefteå kommun erbjudit att överbrygga en period genom att stå för 25 procent av den ordinarie hyran, så då landar hyresnivån för studenten även i nivå med liknande standard men med några år på nacken, säger Helena Markgren.

Denna överbryggning gäller dock enbart så länge som man är student. Den så kallade Bo kvar garantin övergår sedan till ordinarie hyresnivå.

– Vi känner oss också extra stolta att vi kan erbjuda bo kvar garanti i dessa lägenheter även efter studenterna är klara med sin utbildning vilket vi tror att vi är ensamma om i Sverige. Förhoppningsvis bidrar det till att Skellefteås studenter stannar även efter färdig examen.

Ordförande i studentföreningen, Eliott Eklöf, är positivt inställd till förändringarna.

– Skönt med trygghet och mindre stress över att behöva flytta efter avslutade studier och fatta beslut innan man faktiskt vet vad framtiden innebär. Bättre boendekvalitet på nya bostäderna än i barackerna uppskattas. Att dom som väljer att bo kvar i modulerna sista året kan göra det är också positivt, säger Eliott Eklöf.