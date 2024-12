Straffavgift hamnar på fastighetsägare

I Skellefteå har det blossat upp strid kring kommunens förslag att höja straffavgiften för felsorterade sopor. Fastighetsägarna ser en problematik i att det helt landar på fastighetsägaren. På tisdag avgörs frågan.

I början av 2023 genomförde Skellefteå kommun en höjning av felsorteringsavgiften från 150 till 500 kronor per tillfälle. I morgon tisdag ska kommunfullmäktige ta ställning till förslaget om att höja straffavgiften för flerbostadshus. Det skulle innebära att det, utöver grundavgiften på 500 kronor införs en tilläggskostnad på 500 kronor per lägenhet. Det skulle finnas ett maxtak på 5 000 kronor per tömningstillfälle och fastighet.

Fel, anser Jens Pihlblad, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna MittNord. Inte att den som struntar i att lägga sitt skräp i rätt kärl straffas – utan just att det inte blir den enskilde individen som får betala utan fastighetsägaren, menar Jens Pihlblad.

Det mesta talar för att förslaget går igenom. Styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har röstat för att godkänna förslaget först för att i efterhand utreda med fastighetsbranschen hur det har fungerat. De fyra oppositionspartierna (SD, M, KD och C) vill se en återremittering av förslaget med hänvisning till att det bör ske i fördjupad dialog med fastighetsbranschen.

– Målet nu är att förslaget återremitteras i kommunfullmäktige och att kommunen tillsammans med fastighetsägarna hittar en hållbar lösning som kan fungera, säger Jens Pihlblad.

Som förslaget är utformat menar han att det blir en missriktad och kollektiv bestraffning av privata fastighetsägare. Jens Pihlblad konstaterar att de hyresgäster som felar slipper ta konsekvenserna av sitt eget slarv. Det medan fastighetsägaren får betala. För en fastighetsägare som har tömning två gånger i veckan skulle det i värsta fall kunna resultera i böter på 10 000 kronor i veckan.

– Om straffavgiften ska ha någon verkan – alltså utöver sämre lönsamhet för fastighetsbolag som redan stora kostnadsökningar – så måste det ju på något vis drabba dem som inte sorterar. Visserligen kollektiv bestraffning även det, men kanske rimligt ändå, resonerar Jens Pihlblad.

Jens Pihlblad, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna MittNord.

Kommunens senaste plockanalys visade att 25 procent av förpackningarna och tidningarna hamnade i restavfallet hos villaägarna. Än sämre i flerbostadshus där siffran var 30 procent felsorterat.

Från kommunens sida pekar man just på hur forskning visat att straffavgifter är vad som fungerar bäst när det gäller att få till en attitydförändring hos den som slarvar med sopsorteringen. Det säger Agneta Lantto Forsgren, verksamhetschef för avfall på Skellefteå kommun, till nyhetssajten Megafonen:

– Studier visar att det är det bästa sättet att komma åt problemet. Samtidigt är det viktigt att understryka att ansvaret mellan kommun och hyresvärd är delat. Vi har lagt mycket energi på att träffa fastighetsägare och informera, tagit fram bilder och affischer på olika språk. Straffavgifterna ska ses som ett av flera verktyg, säger Agneta Lantto Forsgren.

Jens Pihlblad håller med om att det vilar ett stort ansvar hos fastighetsägaren att underlätta för de boende att komma till rätta med sorteringsproblemen. Men han menar att det varit en anmärkningsvärt dålig kommunikation med branschen från kommunens sida. Han upplever att man på kommunen är dåligt insatta när det handlar om bostadsrätt- och hyresrättens regelverk.

– Problemet här är att hyresgäster i ett flerbostadshus är skyddade mot denna typ av sanktionsavgifter. Som hyresvärd kan man ju inte ålägga samtliga lägenheter med avgifter de inte orsakat, säger Jens Pihlblad.

I takt med att fastighetsnära insamling i flerbostadshus blir allt vanligare lär problemet öka. Jens Pihlblad hoppas på dialog.

– Nyckeln för att detta ska fungera är att Hyresgästföreningen själva säger att det är ok att avgiften läggs på hyresgästen, annars står vi i hyresnämnden med dem som motpart, säger Jens Pihlblad.

Det finns några exempel där enskilda hyresgäster åkt på en straffavgift. Men då krävs det bevisning på vad just hen gjort för fel. Någon möjlighet att dela upp en straffavgift mellan hyresgäster och fastighetsägare finns i dag inte. Och det blir ett hårdnackat nej när vi ställer frågan till Niclas Sundell, enhetschef juridik på Hyresgästföreningen.

– Man kan inte straffa den större delen av kollektivet som trots allt sköter sig, säger Niclas Sundell.

Han menar att man som fastighetsägare i stället får jobba med åtgärder för att informera och underlätta sorteringen, och om det behövs hitta sätt att bötfälla den enskilde som inte tar sitt ansvar.