Starkast återhämtning i storstäderna

Det blir allt viktigare att arbeta aktivt med flödena i stadskärnan. Det är slutsatsen i årets Cityindex Sverige som visar en ökning av omsättningen i stadskärnorna med 10 procent under 2021.

Fyra av fem besökare kom tillbaka till stadskärnan efter pandemin. Det ledde till störst ökning av omsättningen i storstäderna. Småstäderna ökade minst, men de har å andra sidan nu en omsättning som är högre än före pandemin. Förklaringen är ganska enkel då småstädernas utbud består av en hög andel dagligvaror, den enda bransch i stadskärnorna som har ökat sin omsättning för varje år under hela pandemin.

Det är några av de slutsatser som framträder i årets rapport Cityindex Sverige, ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research. Cityindex Sverige kartlägger och jämför den kommersiella utvecklingen i Sveriges 107 stadskärnor. Sammantaget ökade den totala omsättningen i Sveriges stadskärnor med 10 procent under 2021 jämfört med 2020.

– Den kanske viktigaste lärdomen är att stadskärnor som har ett mer varierat utbud blir mer resilienta när det kommer den här typen av kriser där vi har svårt att förutse vilka som kommer att drabbas. Det är tydligt att det under pandemin inte gått dåligt för alla verksamheter överallt. Vill man då bygga in mer motståndskraft behöver man bygga in olika typer av verksamheter, skapa olika typer av besöksanledningar och blanda boende och kontor, säger Emma Hernell, vd, HUI Research.

[ Annons ]

En annan viktig trend att hålla koll på, menar Emma Hernell, är hur snittköpen vid varje besökstillfälle ökar.

– Det innebär att vi har mer planerade kundflöden. Det tror jag kommer att betyda mycket för hur man kommunicerar i stadskärnan, säger Emma Hernell.

Omsättningsutvecklingen skiljer sigsom sagt åt mellan de olika stadstyperna. Storstäderna ökade procentuellt mest med 16,2 procent. De större städerna ökade sin omsättning med 5,8 procent. De medelstora städerna ökade med 5,6 procent. Småstäderna ökade sin omsättning med 3,5 procent

– Den högsta omsättningsutvecklingen ser vi i storstädernas stadskärnor. Utbudet av hotell och restauranger är stort här, och det är de branscher som tillsammans med beklädnad står för den största ökningen. Det är positivt att se att de största stadskärnorna, som under pandemiåren stod för de största tappen, påbörjade en fin återhämtning under 2021, säger Emma Hernell, vd, HUI Research.

Samtliga branscher i stadskärnorna hade en positiv utveckling under 2021. Starkast utveckling hade hotellbranschen som visade en 30 procentig ökning, modehandeln ökade med 20 procent och restaurangbranschen med 14 procent. Dagligvaror är den enda bransch i stadskärnorna som har ökat sin omsättning för varje år.

Viktigt att komma ihåg att de starka uppåtgående kurvorna för vissa branscher speglas av en kraftig nedgång under pandemins inledningsskede. Flödena i stadskärnorna är fortfarande lägre än innan pandemin. Helena Olsson, chef stadsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm, menar att det därför är viktigt att ständigt arbeta med att få fler att trivas och vistas där.

– Insikten om att flöden skapar stadsliv är angelägnare än någonsin och här spelar utbudsmixen en stor roll. Genom att bredda innehållet ökar antalet besöksanledningar och nya grupper lockas. Vi ser att allt fler branscher tar plats i stadskärnorna och vet att stadskärnor med stor branschmix har högre besöksflöden. I nya tider av osäkerhet blir det ännu viktigare att arbeta tillsammans för stadslivet, säger Helena Olsson.

Pandemin slog framförallt väldigt hårt mot storstäderna, men i gengäld var återhämtningen under 2021 som starkast där. Totalt sett stod Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala för två tredjedelar av omsättningsökningen i de svenska stadskärnorna 2021. Stockholm sticker ut med sin spegelvända utveckling: nästan halva omsättningstappet i landets stadskärnor kunde härledas till Stockholm år 2020. Året därpå stod Stockholms stadskärna istället för nästan halva omsättningsökningen.