Starkare e-handel där många handlar från Kina

En mer positiv syn ökar handeln på nätet. Upp med 28 procent jämfört med september 2023 enligt Svensk Handels E-handelsindikator.

För detaljhandeln var återhämtningen trög visade statistik hos SCB för första kvartalet i år, en uppgång med cirka en procent för detaljhandel och 2,1 procent för dagligvaruhandeln. Men det tycks som om svenskarna är mer benägna att konsumera på nätet. Svensk Handels E-handelsindikator för september var rejält upp, 28 procent, jämfört med samma månad 2023. Visserligen är det från låga nivåer. Räknat från förra kvartalet är det också upp – 8 procent.

– Allt fler konsumenter vänder sig åter till e-handeln. Utvecklingen hittills i år indikerar att nivåer på över 70 procent e-handelskonsumenter per månader kan vara det nya normala. Det är med en positiv känsla vi nu går in i e-handelns viktigaste kvartal med Black Week och julhandeln. Det behövs, givet de tuffa tiderna branschen går, och har gått igenom, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Omsättningen i e-handeln uppskattas till 13 miljarder för september och möbelhandlarna kan glädja sig åt att en ökad omsättning (januari-september) med 66 procent jämfört med året innan. Men det är också varor som haft en extrem låg efterfrågan sedan räntan steg. Populärt är köp av apoteksvaror där nu 33 procent av konsumenterna gjort ett köp under september.

En annan trend, som dock inte uppskattas av de svenska e-handelsbolagen, är att e-handeln från utlandet har etablerat sig på en ny nivå. Enligt Svensk Handel var det 20 procent av konsumenterna e-handlade varor från utlandet i september. Det är en ökning från 16 procent i september förra året. En stor del av köpen görs på kinesiska handelsplatser som Temu och klädjätten Shein, runt 10 procent de senaste månaderna av de som e-handlar.

Temu är en digital marknadsplats som ägs av det kinesiska e-handelsföretaget Pinduoduo. De använder sig av affärsmodellen dropshipping, vilket innebär att de saknar eget lager. I stället skickas varorna till kunderna direkt från företagets tillverkare, framför allt i Kina.

– Det är oroande att så mycket av ökningen sker från till exempel Temu och Shein, som ständigt bryter mot EU:s lagstiftning avseende bland annat konsumentskydd, hållbarhet och immaterialrätt. Senast var det svenska modebolaget Nelly som uppmärksammade att Shein använder deras bilder för att marknadsföra plagiat, säger Per Ljungberg.

Han anser att politiker och myndigheter i Europa måste agera för att få stopp på den osunda konkurrensen från dessa bolag.

– Vi skulle vilja se högre krav på myndigheter som att de kontroller att dessa kinesiska bolag lever upp till våra konsumentkrav.

Henric Jonsson, juridisk rådgivare Konsument Europa, Konsumentverket säger att bolagen visserligen är kinesiska men är registrerade i EU-land, oftast Irland.

– Men de säljer inte direkt från EU utan är plattsformsoperatörer (som Amazon). Varorna kommer från Kina och då blir köpet en privatimport. Det vi märkt är att dessa produkter inte alltid uppfyller säkerhets- och miljökraven och att de kan vara svårare att returnera.