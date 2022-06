Spatiös och Putinsäkrad våning till salu i bästa läge

Bästa läget, stambytt och ekonomin i ordning. Men är kåken Putinsäkrad? Det frågar sig Mattias Goldmann i en krönika som bidrar med ny vokabulär i mäklarlingot.

Är kåken putinsäkrad?

Mäklaren ser förvirrad ut. Hon kan mycket mer än bara läget, läget, läget. Hon har förberett svar om föreningens goda ekonomi, om biytorna, råvinden som kan inredas, dagiset i närheten som snart ska få en ny småbarnsavdelning, stambytet som skedde för bara tre år sen och sjöglimten.

[ Annons ]

Men Putinsäkrad? Hon letar i minnet. Till sist kommer hon på det: jadå, det finns ett skyddsrum i källaren. Visserligen använt som cykelförråd just nu, men snabbt röjt och redo om det värsta skulle hända.

Men det unga spekulantparet är inte nöjda. Det var inte alls vad de frågade efter. De tänker på priserna som stack i höjden när Putin började sitt barbariska anfallskrig mot Ukraina. Oljan, bensinen och dieseln är rekorddyr. Elen kostar skjortan. Matpriserna sticker iväg. Så frågan kvarstår, är kåken Putinsäkrad?

Då trillar polletten ner hos vår vän mäklaren. Jadå, solceller på taket gör att de boende kan använda sin egen el när den är svindyr i nätet. Det finns plats över på taket, bara upp med några paneler till, så kan de boende rentav jubla över höga elpriser – då säljer föreningen till nätet och kan sänka hyran med vinsten! Solelen går också ner till garagets laddplatser så man inte måste tanka allt dyrare Putinsoppa.

På gården är asfalten sedan länge uppbruten och ersatt av bärbuskar och grönsaker, tillräckligt för att dryga ut matkassan och sätta krydda på måltiderna.

Det unga paret är nöjt. Så vill de bo. Och de andra som gått omkring med måttband och färgprover och som tjuvlyssnat, känner sig också mer övertygade. På omvisningen börjar mäklaren med att nämna att kåken förstås är Putinsäkrad.

I annonser försöker mäklarfirman sig på ”glimt av Putinsäkrat”, ”Putinsäkrat för den händige” och beställer en logga från en känd reklambyrå – men bestämmer sig för att inte använda den. Putins ansikte i profil ger inga bra vibbar i fokusgruppen.

När så klimatpolitiska rådet ska sammanställa året är folkrörelsen att Putinsäkra det som haft tredje störst effekt; bara gigantiska vindkraftparker och omställningen av fordonsflottan är viktigare. Men, resonerar rådet, varför ställs fordonsflottan om så snabbt och varför har entusiasmen för vindkraften ökat? Just det, det ingår i Putinsäkrandet. Det toppar Språkrådets Årets nyord. Liksom smörgåsbord, ombudsman och flygskam börjar det användas oöversatt i engelskan och franskan; ”obviously her majesty wants the palace to be putinsaekrat”, förklarar brittiske kronprisen när Buckingham Palace plötsligt är täckt av solceller. Rörelsen blir också rysk, ett sätt att protestera mot Putin – när man inte får demonstrera så sätter man upp solceller som alla förstår vad de betyder.

Tack vare det unga paret har vi nu en chans att klara klimatmålen och undvika katastrofen.

En fabel, en skröna, en krönika utan verklighetsanknytning? Det avgör du och jag. Antingen accepterar vi att fortsätta mot ruinens brant, eller så tar vi klivet mot en hållbar framtid. Vi Putinsäkrar.