Space har slocknat

Det enorma gamingcentret Space i Stockholm stänger ner, meddelar företaget. AMF Fastigheter behöver nu hitta ny verksamhet mitt i city.



SPACE GAMING CLOSED – med det meddelandet på hemsidan meddelade Space/Pophouse Entertainment under måndagen att det gigantiska digitala kultur- och gamingcentret, som utvecklats i AMF Fastigheters lokaler i det femte Hötorgshuset, nu stänger.

Enligt meddelandet på hemsidan gick det trots de förändringar man gjort i verksamheten inte längre att få ekonomi i projektet. Under det senaste räkenskapsåret 2022 omsatte Space omsatte drygt 90 miljoner kronor. Rörelseförlusten låg på 119 miljoner kronor.

Det innebär att AMF Fastigheter nu står med stora tomma specialanpassade ytor mitt i City.

– Vi har också nåtts av beskedet att Space kommer att stänga ner sin verksamhet och successivt lämna 5:e Hötorgshuset. Vi blir så klart oerhört ledsna av att höra att verksamheten stänger, säger AMF Fastigheters vd Thomas Erséus.

Space öppnade 2021, som ett resultat av en gemensam vision om en ny mötesplats i Stockholms city.

– Grundtanken med Space var att ge Stockholm ett digitalt kulturcenter för kreativt skapande – något som dittills saknats i Stockholm. Vi fortsätter att tro mycket på den här platsen och visionen med att skapa liv och attraktivitet i hjärtat av city kvarstår. I detta arbete kommer vi att ha en nära dialog med staden och andra intressenter i området, säger Thomas Erséus.

Meddelandet på hemsidan avslutas: ”Final Level Reached: Thank you, gamers, for every click, every mission, and every high score at SPACE.”