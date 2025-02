Snöröjning ska bli bättre genom samarbete

19 av 20 kommuner får underkänt av NTF, som observerat vinterväglaget på gångstråken. Kommunerna är medvetna om bristerna, och vill se bättre samarbete med bland annat fastighetsägare.

I 20 kommuner har Nationella trafiksäkerhetsförbundet (NTF) observerat vinterväglaget på gångstråk på åtta platser vid tre olika tillfällen. Platserna har valts ut i samråd med respektive kommun och lokala pensionärsorganisationer.

Endast en kommun har fått bedömningen bra snöröjning och bra halkbekämpning vid samtliga tillfällen för observationer.

NTF har presenterat resultatet för respektive kommun och fastighetsägare, och diskussioner har förts kring vad som kan förbättra vinterväghållningen.

– Flera kommuner vi pratat med är medvetna om att det finns brister. Många gånger är det en dialog som saknas. Dels mellan kommun och fastighetsägare, dels mellan kommun/fastighetsägare och entreprenör. Det är inte alltid man har samma bild av vad bra snöröjning respektive bra halkbekämpning är, säger Agneta Berlin, projektledare och verksamhetschef för NTF FyrBoDal.

NTF har dock inte tittat på om det finns några skillnader mellan fastighetsägare och kommun i arbetet med vinterväghållningen.

– De platser vi har observerat är en blandning och resultatet har utgjort ett underlag för en dialog med kommun och fastighetsägare. Dialogen har främst handlat om att se vad som kan göras för att det ska bli bättre.

För att få bedömningen bra snöröjning enligt NTF ska underlaget vara snöröjt utan vallar och eller snöklumpar på gångstråket. Det ska inte heller vara snömodd eller snöslask som utgör hinder.

För bedömningen bra halkbekämpning ska gångstråket vara halkbekämpat utan hala fläckar, alternativt ej halkbekämpat men utan halka.

I statistiken av sjukhusrapporterade olyckor i Strada hos Transportstyrelsen ser man tydligt att det i samtliga kommuner är just halka på grund av snö och is, som är den vanligaste orsaken till fallolyckor under vintermånaderna.

– Samhället skulle spara både pengar och stort lidande om kommuner fick rätt förutsättningar för att få ordning på snöröjningen och halkbekämpningen, säger Agneta Berlin.

Enligt VTI:s ”Kunskapsöversikt om fotgängare” från 2024 är den totala kostnaden för fallolyckor på snö och is i Sverige 21,8 miljarder kronor, medan vinterdriftkostnader uppskattades till 0,27–0,55 miljarder kronor. Alltså långt mycket lägre än kostnaden för olyckorna.

– Vi vill dock poängtera att den enskilde individen också har ett ansvar. Kommunen kan omöjligt snöröja och halkbekämpa överallt samtidigt och det måste finnas förståelse för detta, säger Agneta Berlin.