Slättö rekryterar trio

Slättö Förvaltning stärker organisationen med tre personer. Olof Boltzius är ny fondchef för Slättö Core Plus och Linn Anstérus får ansvar för Slättös strategiarbete medan Linnéa Lindgren blir finansieringsansvarig.

Olof Boltzius kommer närmast från Skandia Fastigheter där han arbetade med investeringar, affärsutveckling. Han var även ansvarig för Finlandsverksamheten. Innan dess arbetade han med portföljförvaltning och transaktioner inom Profi fastigheter.

Linn Anstérus drygt tio års erfarenhetet inom investment banking och corporate finance, medan Linnéa Lindgren kommer närmast från Rikshem och har även en bakgrund inom corporate finance på Swedbank.

– Jag har följt Slättös imponerande resa, därför känns det extra roligt att få möjligheten att ansluta till deras framgångsrika och kompetenta team. Fondens investeringsmandat och långsiktiga inriktning är något som attraherar mig och jag ser fram emot att bidra till bolagets fortsatta utveckling, kommenterar Olof Boltzius, tillträdande fondchef och partner på Slättö.

Slättö Förvaltning genomförde ett trettiotal förvärv under helåret 2020 med en sammantagen transaktionsvolym om knappt 3 miljarder kronor. Av förvaltat kapital är cirka 70 procent allokerat till bostäder och resterande portfölj fördelat mellan logistikfastigheter, lättindustri och samhällsfastigheter. Slättö har två aktiva fonder med multistrategimandat inom segmenten Value Add (Sverige) och Core Plus (Norden).

– Slättö fortsätter att växa och våra fonders portföljer passerar inom kort 10 miljarder kronor i förvaltat kapital. Inom ramen för vår fond Slättö Core Plus slutfördes ytterligare en lyckad kapitalresning under hösten som ger utrymme att växa vidare i Norden. Vi är också stolta över att i denna kapitalrunda kunna välkomna ett tiotal nya institutionella investerare. Vi utvecklar Slättös organisation i takt med tillväxten och jag är mycket nöjd med att kunna attrahera så kompetenta medarbetare, säger Johan Karlsson, vd på Slättö.