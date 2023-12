Skånesatsning mot barns hemlöshet

Tillsammans med sju engagerade fastighetsbolag och Fastighetsägarna Syd har Skåne Stadsmission nu dragit igång Barns Bostad Först, en modell som visar att barns hemlöshet går att avvärja.

Fler än 15 000 barn i Sverige saknar en stadigvarande bostad. Den strukturella hemlösheten är en gigantisk utmaning, som riskerar att såväl urholka det samhälleliga fundamentet som att skapa traumatiska uppväxttragedier.

Skåne Stadsmission har under flera års tid arbetat för en förändring, för att visa att det går att komma ifrån den här ohållbara situationen. Satsningen Barns Bostad Först erbjuder barnfamiljer som lever i hemlöshet stöd utifrån just deras behov, och för att de ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden får de förtur på förstahandskontrakt. Modellen gör urval och matchar, så att familjer med behov får tillgång till lägenheter med en rimlig hyra.

I samarbete med HSB Malmö, Stena Fastigheter, Rosengård fastigheter, Trianon, Laris, Brinova, Volito (samtliga medlemmar i Fastighetsägarna Syd) har Skåne Stadsmission nu börjat testa modellen. Under året har de första hyresgästerna signerat sina förstahandskontrakt och flyttat in.

– Barns Bostad Först tydliggör att små steg gör stor skillnad. Fastighetsägare erbjuds nya alternativ som här och nu ökar möjligheterna till ett tryggt boende för fler barnfamiljer, säger Susanne Rikardson, vd, Fastighetsägarna Syd.

Barns Bostad Först utgår från ett barnrättsperspektiv och tar avstamp i den evidensbaserade modellen Bostad Först. Med förstahandskontrakt och individanpassat stöd ska de hemlösa barnfamiljerna få en fast bostad och ett tryggare liv.

– Med Barns Bostad Först, där vi arbetar tillsammans med fastighetsbolagen, visar vi att det går att hitta nödvändiga lösningar för att säkerställa att barn inte tvingas leva i hemlöshet. Vi hoppas att kommuner och andra offentliga instanser vill ta lärdom så att de kan utveckla sina arbetsmetoder, då det till syvende och sist är deras ansvar att alla barn ett hem, säger Rakel Thunander, enhetschef på Unga Forum, Skåne Stadsmissions verksamhet för unga och barnfamiljer.